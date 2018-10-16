Семерка отважных армавирцев

Во все времена молодежь являлась сплавом энергии, целеустремленности, огромного желания перевернуть этот мир и сделать его лучше! Особенно наглядно молодежное движение проявило себя в годы развития молодой советской республики, когда профсоюз и комсомол действовали, что называется, рука об руку. Молодые активисты боролись за повышение производительности труда на фабриках и заводах, соблюдение режима экономии, рационализацию производственных процессов, выполнение темпов индустриализации. Поднимались и вопросы повышения охраны труда…

В то время Кубано-Черноморский совет профсоюзов объединял 23 отраслевых профсоюза, куда входила и «Нарсвязь» (профсоюз работников связи), насчитывающая 1233 члена. Каждый активист первичек контор почтовой связи одновременно являлся и членом ВЛКСМ. Такое тесное партнерство, несомненно, давало хорошие результаты, причем не только на производственном фронте.

В частности, накануне торжественной даты — 20-летия ВЛКСМ (1938 год) руководители комсомольских организаций вместе с профсоюзом старались привлечь общественность к активному участию в этой дате, использовать все возможности, все формы работ, чтобы помочь молодежи еще ярче, красочнее и интереснее подготовиться к своему юбилею. Поводом к этому стал прозвучавший по стране призыв молодых стахановцев и специалистов Московского автозавода имени товарища Сталина: «Пусть каждый молодой гражданин СССР в честь 20-летней годовщины подготовит и преподнесет подарок своей Родине. Этим подарком может быть новый стахановский успех у станка, новые первоклассные конструкции машин, новые произведения советского искусства, отличные оценки в учебе, рекордный урожай, спортивные достижения, овладение военной специальностью и многое другое. Каждый такой подарок должен быть достоин славной годовщины. Пусть он несет в себе наивысшее творческое напряжение воли и ума, страсти и старания молодых патриотов Родины».

Разумеется, это обращение было встречено молодыми людьми с «величайшим подъемом и воодушевлением», причем каждый стремился придумать что-то необычное и запоминающееся. К сожалению, официальных документов довоенного времени о работе профсоюза работников связи края почти не осталось — лишь скудные газетные заметки. Во время оккупации Кубани немецко-фашистскими войсками были уничтожены многие архивные данные, в том числе профсоюзной направленности.

Тем не менее в архиве первичной профсоюзной организации (ППО) Армавирского почтамта сохранилась в некотором роде уникальная фотография. Под фотоснимком, где были запечатлены семь велосипедистов, стояла подпись: «1938 год. Связисты Армавирской конторы связи — участники велосипедного пробега „Армавир — Сочи” через Лабинск, Майкоп, Апшеронскую, Туапсе».

Организуя это мероприятие, «семерка отважных» — члены профкома Армавирской конторы почтовой связи решили встретить данный юбилей организацией велопробега, который состоялся 6 октября 1938 года.

Молодые люди учли множество организационных моментов: был намечен маршрут, решены вопросы технического обеспечения (а также питьевой водой и обедами) участников велопробега, а также проведена беседа-консультация на случай возможных поломок или непредвиденных ситуаций в пути. Напомню, что в 1938 году асфальтированных дорог (особенно в горах) не было и в помине — только тропы, а после дождей в этих районах случались и камнепады…

Кроме того, время кратких остановок у населенных пунктов было наполнено идеологическим содержанием: проводились показательные митинги и краткие встречи армавирцев с коллегами-связистами. После этого участники велопробега приглашались в столовые, а тем временем их «двухколесным друзьям» проводили техосмотр местные мастера. Словом, организация велопробега была на высоте!

На пути следования велопробега армавирских связистов местные СМИ освещали их прохождение и отмечали дружескую поддержку их коллег — местных профактивистов, которые порой присоединялись со своими велосипедами к общей колонне…

Удивительно, о каких интересных фактах истории профсоюза работников связи мы порой узнаем из старых фотографий и в коротких газетных заметках! Несмотря на относительную скудность подачи информации того времени, упоминание об этом велопробеге армавирских связистов всё же сохранилось в большой истории! Старое затертое фото тридцатых годов прошлого века поведало нам, новому поколению, как профсоюзно-комсомольская жизнь того времени, что называется, била ключом. Даже в тех непростых условиях молодежь достаточно успешно активно продвигала новые принципы объединения людей.

Владимир МАЛЬЦЕВ