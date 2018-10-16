К юбилею Союза художников

В Краснодарском художественном музее имени Ф. А. Коваленко прошла выставка, посвященная 80-летию со дня основания Краснодарской краевой организации ВТОО «Союз художников России».

Выставочный проект располагался на двух площадках музея: одна включала в себя работы современных кубанских художников — членов Краснодарской краевой организации ВТОО «Союз художников России», написанные за последние годы в живописных и графических техниках, вторая представляла около шестидесяти живописных произведений, более двадцати графических работ, пять скульптур и ДПИ из фондов музея, дающих представление об общих тенденциях развития изобразительного искусства членов Краснодарского краевого отделения СХ СССР 1930—1980 годов.

Союз художников СССР организовался в Краснодаре в 1938 году. Его первыми членами стали Г. А. Аветисьян, Н. Д. Шариков, П. Я. Крутько, Е. И. Чичкан, И. В. Коваленко, Г. В. Копецкий и другие.

Вероломное нападение гитлеровской Германии прервало мирный труд советского народа. Многие художники ушли на фронт. Несмотря на это, Краснодарский краевой Союз советских художников продолжил свою работу и в военное время. В 1944 году в залах Краснодарского художественного музея была открыта очередная краевая выставка. Среди немногочисленных участников выставки были А. Е. Глуховцев, К. Я. Матцев, Д. С. Федоров, М. В. Ружейников и другие.

К началу шестидесятых годов краевая творческая организация насчитывала в своих рядах более сорока членов и кандидатов в члены Союза художников, живших и работавших в Краснодаре, Новороссийске, Сочи. Более широкий характер в это время приобрела выставочная деятельность творческой организации. Помимо ежегодных краевых выставок организовывались персональные, групповые выставки, выставки-отчеты. Произведения кубанских художников стали регулярно появляться на зональных, республиканских, всесоюзных выставках, а затем и на международных.

Свидетельством признания творческих и общественных заслуг художников — членов союза являлось присвоение почетных званий. Звания «Заслуженный художник РСФСР» были удостоены А. А. Аракелян, Г. А. Булгаков, П. С. Калягин, А. А. Калугин, О. А. Коломойцев, В. С. Кузьменко, Л. Н. Павлова, Г. К. Шахбазян; звания «Заслуженный деятель искусств РСФСР» — А. А. Чечин; звания «Заслуженный работник культуры РСФСР» — И. Я. Коновалов; звания «Народный художник РСФСР — В. К. Мордовин.

С 1976 года молодые художники Кубани организационно оформились в молодежное объединение Краснодарского краевого отделения СХ СССР. Они заявляли о себе как путем организации молодежных выставок — краевых, городских, групповых, так и участием в общих выставках, неделях изобразительного искусства и т. д. По сравнению с предыдущим этапом во многих произведениях кубанских художников второй половины 1970—1980 гг. — В. В. Монастырного, А. А. Паршкова, А. А. Аполлонова и других заметна большая многоплановость, стремление скорее к размышлению, чем к героико-романтическому повествованию.