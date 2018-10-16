Об уголовной ответственности за фиктивную постановку на учет иностранных граждан

Под фиктивной постановкой на учет иностранных граждан или лиц без гражданства по месту пребывания в жилых помещениях в Российской Федерации понимается постановка их на учет по месту пребывания (проживания) в жилых помещениях на основании представления заведомо недостоверных (ложных) сведений или документов либо постановка их на учет по месту пребывания в жилых помещениях без намерения пребывать (проживать) в этих помещениях или без намерения принимающей стороны предоставить им эти помещения для пребывания (проживания).

Ответственность за данные преступные деяния предусмотрена ст. 322.3 УК РФ, максимальное наказание составляет три года лишения свободы.

В истекшем периоде 2018 года мировыми судьями Западного внутригородского округа г. Краснодара рассмотрено 17 уголовных дел в отношении 17 лиц об указанных преступлениях.

Несмотря на то, что данное преступление относится к категории небольшой тяжести и уголовный закон не позволяет лишать свободы лиц, впервые их совершивших, в случае повторного совершения какого-либо преступления либо при наличии отягчающих наказание обстоятельств суд может изолировать данное лицо от общества. Так, четверо из указанных осужденных отправились в места лишения свободы.

Зачастую данное преступление совершается с целью улучшить свое материальное положение. Жители округа ставят на учет порой десятками и сотнями лиц, приехавших из СНГ в Россию на заработки. Однако, как показывает правоприменительная практика, данные преступления легко выявляются компетентными госорганами.

Заместитель прокурора Западного административного округа г. Краснодара младший советник юстиции С. И. ЧЕБОТАРЕВ