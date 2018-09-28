Отпразднуй юбилейный Oсtober Beer Festival на «Балтике»

20 октября завод «Балтики» в Ростове-на-Дону приглашает вместе отпраздновать V Oсtober Beer Festival (18+). Гости юбилейного события узнают, как по международным стандартам производят пиво в России, и откроют секрет успеха «Балтики», которая с 1996 года является лидером пивоваренного рынка страны.

В этом году организаторы решили рассказать о различных аспектах качества эталонного пива. В ходе интерактивных экскурсий под руководством профессионального гида участники события отправятся в самое сердце пивоварен, чтобы увидеть все этапы создания янтарного напитка. Гости узнают о международных успехах российских производителей, примут участие в специальном турнире Beer Quiz, посетят мастер-класс по правилам дегустации в финале маршрута и смогут лично убедиться в высоком качестве «балтийского» пива.

Сергей, участник October Beer Festival-2017: «Впечатления от экскурсии самые положительные. У «Балтики» получилось создать атмосферу настоящего европейского фестиваля: музыка, костюмы, антураж, конкурсы и, конечно, пиво. Огромные танки, линии розлива, полная автоматизация – масштабы предприятия приводят в восторг! Понравилось, что гид смогла ответить на все вопросы – такая компетенция и знание своего дела поражает. В общем, после того, как я сам все увидел своими глазами, в качестве «балтийского» пива уверен». Записаться на юбилейный Oсtober Beer Festival на «Балтике» в Ростове-на-Дону можно на сайте https://corporate.baltika.ru/excursion/octoberbeerfest/ или по телефону горячей линии 8-800-333-33-03 (звонок по России бесплатный).

Внимание! Экскурсия на завод возможна только для совершеннолетних лиц. Подтверждение возраста обязательно любым соответствующим документом.

#visitbaltika

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ООО «Пивоваренная компания «Балтика», часть Carlsberg Group — №1 на российском рынке пива с существенным отрывом от конкурентов, один из крупнейших производителей товаров народного потребления России. «Балтике» принадлежат 8 заводов в России, широкий портфель брендов. Компания является значительной частью Carlsberg Group, и ее региона Восточная Европа, к которому также относятся Азербайджан, Беларусь, Казахстан и Украина. Пивоваренная компания «Балтика» — ведущий экспортер российского пива: продукция «Балтики» представлена в более чем 75 странах мира. Благодаря высокому качеству бренды компании являются обладателями более 670 российских и международных наград профессиональных и потребительских конкурсов. Узнать больше о компании можно на сайте или на официальной странице компании ВКонтакте.

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