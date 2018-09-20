«Балтика» поддерживает международную инициативу, чтобы не допустить продажу пива несовершеннолетним

21 сентября в Ростове-на-Дону стартует ежегодная волонтерская акция по предупреждению продаж алкоголя несовершеннолетним. Организаторами акции выступают компания «Балтика», часть Carlsberg Group, вместе с другими компаниями-членами Союза российских пивоваров. В 2018-м, который объявлен Годом добровольца и волонтёра, акция охватит всю страну, почти 100 городов от Санкт-Петербурга до Владивостока.

Эта масштабная отраслевая инициатива традиционно приурочена ко Всемирному дню ответственного потребления пива и объединяет пивоваров, представителей торговли в решении важной социальной задачи.

Для профилактики продаж алкоголя несовершеннолетним волонтеры акции, в числе которых сотрудники «Балтики» и других пивоваренных компаний, вместе с партнерами разместят в магазинах порядка 170 000 специальных стикеров и раздут продавцам 150 000 информационных буклетов. Буклеты предоставят полный перечень документов, которые продавцы вправе требовать для подтверждения совершеннолетия, подскажут, как нужно действовать, в спорных ситуациях

Важность проведения такой информационно-разъяснительной работы подтверждают данные Социологического института Российской академии наук, которые указывают на то, что многие сотрудники торговых точек не в полном объеме осведомлены о различных аспектах законодательства в этой области.

«Не допустить потребление пива несовершеннолетними – одна из наших основных задач как ответственного производителя. При этом мы пониманием, что добиться результатов в этом направлении можно только объединив усилия с другими участниками рынка, органами государственной власти, а также благодаря участию наших сотрудников в качестве волонтеров, − говорит Ольга Белкина, вице-президент по продажам пивоваренной компании «Балтика», часть Carlsberg Group. – Всемирный день ответственного потребления пива – пример такого партнерства. Эта инициатива служит продолжением работы, которую мы ведем в течение года, и ярким поводом, чтобы за счет масштаба напомнить большему числу взрослых людей об ответственности при продаже и потреблении пива».

Участие в организации и проведении подобных социальных инициатив − важная часть программы устойчивого развития «Балтики» и Carlsberg Group «Цель 4НОЛЯ: вместе для будущего», один из приоритетов которой − НОЛЬ безответственного потребления.

К 2030 году Группа намерена добиться, чтобы 100% рынков демонстрировали улучшения по показателям ответственного потребления в поддержку цели Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по сокращению злоупотребления алкоголем и цели устойчивого развития ООН (ЦУР 3) − обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте.

Carlsberg Group также поставила перед собой цель — обеспечить к 2022 году 100% дистрибуцию безалкогольного пива, которое имеет множество ситуаций потребления и дает свободу выбора совершеннолетним потребителям.

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ООО «Пивоваренная компания «Балтика», часть Carlsberg Group — №1 на российском рынке пива с существенным отрывом от конкурентов, один из крупнейших производителей товаров народного потребления России. «Балтике» принадлежат 8 заводов в России, широкий портфель брендов. Компания является значительной частью Carlsberg Group, и ее региона Восточная Европа, к которому также относятся Азербайджан, Беларусь, Казахстан и Украина. Пивоваренная компания «Балтика» — ведущий экспортер российского пива: продукция «Балтики» представлена в более чем 75 странах мира. Благодаря высокому качеству бренды компании являются обладателями более 670 российских и международных наград профессиональных и потребительских конкурсов. Узнать больше о компании можно на сайте или на официальной странице компании ВКонтакте.

О Всемирном дне ответственного потребления пива:

Всемирный день ответственного потребления пива был учрежден по инициативе международных пивоваренных компаний на глобальном уровне в 2015 году. Он объединяет пивоваров, государственные, некоммерческие организации, ритейлеров в десятках стран по всему миру, сотни тысяч волонтёров и вносит вклад в достижение глобальной цели ООН в области устойчивого развития по предотвращению злоупотребления алкоголем.

Самостоятельно ознакомиться с правилами ответственного поведения в отношении алкогольной продукции, пройти интерактивные тесты на знание законодательства можно на официальном сайте Союза российских пивоваров www.beerunion.ru в разделе «Всемирный день ответственного потребления пива».

Устойчивое развитие Carlsberg Group и «Балтики»

Программа устойчивого развития Carlsberg Group «Цель 4НОЛЯ: вместе для будущего» является ответом компании на глобальные вызовы, как изменение климата, нехватка водных ресурсов и проблемы здравоохранения. Программа – часть бизнес-стратегии Группы «ПАРУСА’22» и включает долгосрочные стратегические цели, а также соответствующие им измеримые показатели до 2022 и 2030 годов. Наши долгосрочные стратегические цели: Ноль углеродного следа, Ноль потери воды, Ноль безответственного потребления и Ноль несчастных случаев. Программа воплощает Смысл существования Группы «Варим пиво для лучшего сегодня и завтра». Она базируется на научном подходе и соответствует глобальным целям ООН по устойчивому развитию.

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