Бренд «Дон» отметил свое 20-летие

В сентябре известный на юге бренд «Дон» отметил 20-летие. В честь юбилея бренда на Пивзаводе «Южная Заря 1974» состоялись праздничные мероприятия для любителей настоящего южного пива.

В минувшую пятницу в фирменном магазине Пивзавода «Южная Заря 1974» каждый покупатель пива «Дон» получил оригинальный подарок и смог принять участие в конкурсе «Сила «Дона».

Также состоялась экскурсия по Пивзаводу «Южная Заря 1974», приуроченная к празднованию юбилея бренда «Дон». Во время путешествия по современному пивоваренному заводу гости смогли ознакомиться с историей предприятия, спецификой производства пива и современными технологиями пивоварения. Участники экскурсии оценили освежающий вкус пива «Дон Ледяное», которое производится при помощи технологии холодной фильтрации, оригинальный вкус одного из самым популярных сортов в линейке бренда – «Дон Живое», отличительная черта которого – отсутствие пастеризации и короткий срок хранения. Особое внимание было уделено сорту «Дон Нефильтрованное»: отсутствие фильтрации позволяет сохранить пиву первозданный вкус – мягкий и насыщенный одновременно.

Сегодня «Дон» – это фирменное пиво юга России, представленное сортами «Дон Классическое», «Дон Нефильтрованное», «Дон Светлое», «Дон Ледяное», «Дон Живое» и «Дон Баварское». Пиво «Дон» можно приобрести во всех городах южного региона, в том числе Ростов-на-Дону, Краснодар, Волгоград, Астрахань, Ставрополь, Саратов, Пенза, Кавказские Минеральные Воды и в республиках Северного Кавказа. Бренд «Дон» экспортируется в Молдавию, Абхазию, США и Китай.

Дарья, участник экскурсии: «Не ожидала, что в линейке бренда «Дон» представлено столько разнообразных сортов. У каждого – своя особенность, в технологии или вкусе, своя история создания. На дегустации мы попробовали все сорта пива «Дон». Для себя выделила «Дон Ледяное» и «Дон Живое».

«Мы стремимся к тому, чтобы наше пиво отвечало вкусовым предпочтениям потребителей и при этом строго следим за его неизменно высоким качеством. Главная награда для нас за эти 20 лет – народное признание пива «Дон». Бренд сохраняет популярность среди потребителей и входит в ТОП-3 пивных брендов региона с объемной долей рынка 4,6%*.Мы гордимся тем, что наш «Дон» – это уже южная история», – рассказал Анатолий Дроботов, менеджер бренда «Дон».

*данные розничного аудита Глобальной компании-измерителя Nielsen в отношении рынка Городской и Сельской России по итогам 6 месяцев 2018 года.

***

Пивзавод «Южная Заря 1974» – исторический преемник заводов «Южная Бавария» (1874 г.) и «Новая Заря» (1974 г.), филиал ООО «Пивоваренная компания «Балтика», часть Carlsberg Group. Сегодня мощность завода составляет 5,6 млн гектолитров пива в год, площадь завода около 13 га. На заводе работает около 600 человек. Пивзавод «Южная Заря 1974» является одним из крупнейших налогоплательщиков в Ростовской области. Налоговые перечисления в 2017 году в региональный бюджет составили 5,9 млрд рублей.

Бренд «Дон» – региональный бренд Пивзавода «Южная Заря 1974». Пиво «Дон» было впервые сварено на заводе в 1998 году. До 2000 года сорта этого бренда выпускались под номерами – легкое пиво называлось «Дон 1», классический лагер – «Дон 3», а специальный сорт – «Дон 5». Позже каждому из них было присвоено свое название, которое отражает особенность каждого сорта. Сегодня пиво «Дон» представлено сортами: «Дон Классическое», «Дон Нефильтрованное», «Дон Светлое», «Дон Ледяное», «Дон Живое» и «Дон Баварское». Качество этого регионального бренда подтверждается многочисленными наградами. Пиво «Дон» является обладателем первой/золотой премии «Бренд Года-EFFIE 2005» в категории «Региональный проект» и премии «Золотой Бренд Южного региона», также бренд многократно становился лауреатом программы «100 лучших товаров России». Кроме того, в 2009 году сорт «Дон Классическое» удостоен золотой медали на международной выставке Monde Selection в Брюсселе.

Реклама