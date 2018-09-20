В Ростове-на-Дону завершился второй Фестиваль австрийского кино

В конце сентября в Ростове-на-Дону завершился кинофестиваль «Новое кино Австрии», показы которого посетили около 300 человек. Девиз фестиваля - это показать всё разнообразие австрийского кино. Весёлые комедии о серьёзных проблемах, изысканная историческая драма, удивительные биографии – ни одного проходного фильма в программе.

Зрителям были представлены пять австрийских картин. Это психологическая реконструкция уикенда из жизни кинозвезды «3 дня с Роми Шнайдер», печальная комедия «Дикая мышь» (первый режиссерский опыт комика Йозефа Хадера), один из самых успешных австрийских фильмов 2017 года «Сойди за своего», живописная картина о связи слепой пианистки и доктора-мистика в антураже XVIII века «Мадемуазель Парадис», а также история настоящей дружбы «Кестнер и Маленький вторник». Все показы проходили в киноцентре «Большой».

«В Ростове Фестиваль австрийского кино проводится уже во второй раз. Он призван познакомить ростовчан с самыми новыми и оригинальными фильмами Австрии. Хочу подчеркнуть, что за выбором картин не стоит вкус какого-то одного человека. Выбор пал на те картины, которые смогут охватить наиболее актуальные фильмы Австрии и показать нам всё их разнообразие», — комментирует кинокритик Вадим Рутковский, который выступал на открытии фестиваля в Ростове 26 сентября.

«Австрия – страна великого кинематографа, и, к моему сожалению, мало кто знает о нем. Ведь фильмы – это зеркальное отражение той страны, в которой они создаются, поэтому мы хотим познакомить наших зрителей с австрийскими фильмами, и в частности, с Австрией» - подчеркивает Наталья Рогачева, директор сети отделений Райффайзенбанка по Ростовской области.

«Я считаю, что проведение таких кинофестивалей - это отличный и доступный способ познакомить жителей города с современным австрийским кино», - подытоживает Вадим Рутковский.

Разнообразие жанров, представленных на фестивале, позволило зрителям как можно лучше ощутить истинную ценность австрийского кино. Фестиваль проводится по счету уже в седьмой раз и набирает все больше и больше популярности среди жителей России. Все фильмы были продемонстрированы на языке оригинала с русскими субтитрами, что привлекло больше внимания за счет их необычной подачи.

Организаторы фестиваля: Австрийский культурный форум, арт-объединение CoolConnections, киноцентр «Большой» при поддержке АО «Райффайзенбанк».

Информационными партнерами мероприятия выступают радиостанция «Монте-Карло», деловая газета «Город N», бизнес-портал «Деловой квартал», медиа-портал «Бизнес Газета», интернет-СМИ «Городской репортер», интернет-портал «Блокнот».

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