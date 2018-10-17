«Таманский групповой водопровод» помог труженику тыла восстановить водоснабжение

В диспетчерскую службу ремонтно-эксплуатационного управления «Таманский групповой водопровод» ГУП Краснодарского края «Кубаньводкомплекс» поступило обращение на отсутствие питьевой воды от труженика тыла Виктора Павловича Сапожникова. 86-летний пожилой человек проживает в частном доме в станице Тамань по улице Пушкина.

«Несмотря на то, что обслуживание частных водопроводных сетей не входит в обязанности «Таманского группового водопровода», мы не смогли остаться равнодушными к этой ситуации. В годы Великой Отечественной войны именно на плечи тружеников тыла - женщин, стариков и детей - легла непосильная ноша обеспечить фронт всем необходимым. Мы ценим их самоотверженный труд и понимаем, как значимы заслуги ветеранов для страны, поэтому всегда готовы помочь», - поделился Андрей Горячкин, начальник РЭУ «Таманский групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс».

В кратчайшие сроки бригада аварийно-восстановительных работ выехала на место. На водоводе, идущем в дом, образовалась утечка. Повреждение было устранено. Виктор Павлович искренне поблагодарил специалистов за оперативную работу.