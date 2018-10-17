Будущее страны на Сочинском "Валдае"

Развитие России в XXI веке обсуждают в Сочи. В горах Красной Поляны стартовало заседание международного дискуссионного клуба "Валдай". За 15 лет в работе клуба приняли участие более тысячи представителей мирового научного сообщества из 71 государства. В этом году участники мероприятия, а это более 50 гостей, включая российских министров, дипломатов и международных экспертов, во многом сконцентрируются на российской повестке. Главная тема - "Россия: программа на XXI век".

- Специалисты в области международных отношений поговорят о политических и социально-экономических перспективах России, ее месте в формирующемся миропорядке, - сообщают организаторы.

В этом году заседание клуба «Валдай» началось со встречи с молодыми гениями. Эксперты с мировыми именами встретились с выпускниками сочинского «Сириуса» и вместе с ними нарисовали будущее страны через 25 лет. Получилось, впрочем, как в типичной истории про отцов и детей. Молодые восторженно рисовали картину идеального будущего. Люди постарше вносили свои опытные правки.

—Эксперты более старшего поколения, они склонны больше видеть негативные возможные последствия и социальные, и экономические, и политические, а молодые считают, что будущее будет в целом лучше. Если это сохранится и дальше, это хорошо, — сказал директор по научной работе Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.

По прогнозам молодежи уже меньше чем через четверть века общественный транспорт будет работать на ядерных двигателях. Специально выведенные микроорганизмы начнут перерабатывать мусор. Связь будет квантовая, а значит, неподвластной ни одному хакеру.

— Их знания о технологиях впечатляют, но, конечно, стоит также обратить внимание теме человеческой природы. Ведь технологии не дают ответов на все важные вопросы, — поделился впечатлениями заместитель генерального секретаря ООН в 2000–2008 годах Жан-Мари Геэнно.

За четыре дня форума «Валдай» в Сочи пройдут следующие сессии: "Традиция и будущее: национальная идентичность в меняющемся мире", "Культура как фундамент и инструмент политики", "Запросы общества и ответы государства", "Экономика для новой философии развития", "Внешняя политика эпохи перемен: как развиваться в меняющемся мире". Гости обсудят процессы в регионе Ближнего Востока, на пространстве Евразии, а также обменяются взглядами на военные конфликты будущего. По традиции в заседании примет участие и Президент России Владимир Путин. Пленарная сессия с участием главы государства уже много лет закрывает работу клуба.

Ирина СИЗОВА