На приём к судебному приставу – прямо из подворотни

Поучительная история произошла с жителем Курганинского района Краснодарского края.

Гражданин решил поиграть в опасные игры в прятки с судебным приставом. Этот момент заслуживает особого внимания, если учесть категорию исполнительного производства, должником по которому он является — взыскание судебного штрафа.

Судебный штраф в уголовном праве — относительно новый институт в российском законодательстве. Его введение дает возможность избежать уголовной ответственности лицам, демонстрирующим свое исправление без применения уголовно-исполнительных мер.

В данном случае демонстративное «исправление» было, что называется, налицо. Должник попросту пропал со связи, скрываясь от судебного пристава-исполнителя. Само собой, штраф он при этом не оплачивал. Дело дошло до принудительного привода.

Прибывших по адресу судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов Курганинского районного отдела УФССП России по Краснодарскому краю встретила мать неплательщика. В планы самого должника встреча с представителями Закона не входила.

Воспользовавшись тем, что работники Службы заняты общением с его матерью, гражданин «нырнул» в лабиринт придомовых хозяйственных построек. Как раз в этот момент он был замечен судебными приставами.

В поисках беглеца представителям Закона пришлось обыскать всю густо застроенную, а местами откровенно замусоренную придомовую территорию. Помог лишь профессионализм и настойчивость. Должник был обнаружен в весьма неожиданном месте — он притаился за большим листом ржавого железа, опертым о стену сарая. Не каждое животное стало бы прятаться в столь грязную и неуютную щель, но, как говорится, чего не сделаешь, скрываясь от долгов.

В результате, неплательщик был принудительно доставлен к судебному приставу-исполнителю. Его безответственное отношение к имеющийся задолженности может в самое ближайшее время привести к замене наказания на более суровое.



Пресс-служба УФССП России по Краснодарскому краю