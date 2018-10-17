Собравшийся за границу туапсинец оплатил 120-тысячный долг по алиментам

Профессионализм работника Туапсинского районного отдела службы судебных приставов УФССП по Краснодарскому краю побудил местного жителя единомоментно оплатить крупный долг по алиментам.

41-летний мужчина накопил задолженность по алиментным платежам в размере 120 тысяч рублей. Он несколько лет игнорировал решение суда о перечислении четверти от всех видов дохода в пользу бывшей супруги, воспитывающей его 5-летнего сына.

В рамках исполнительного производства, возбужденного в отношении гражданина Д., о взыскании алиментных платежей должник был вызван на прием к судебному приставу-исполнителю.

Явившись на прием, мужчина был извещен о возбужденном в отношении него исполнительном производстве, о принудительных мерах, которые будут применяться в отношении должника в случае неисполнения требований исполнительного документа. Также приставом был произведен расчет задолженности по алиментным платежам и исполнительскому сбору.

Туапсинца больше всего напугала перспектива стать невыездным, ведь, как он пояснил на приеме судебному приставу-исполнителю, ему вскоре предстоит зарубежная поездка по делам собственного бизнеса. Для того чтобы избежать попадания в «черные списки» должников на границе, мужчина в этот же день погасил всю задолженность по алиментам, а также заплатил 8 400 рублей исполнительского сбора. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.