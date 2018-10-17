Заместитель руководителя следственного управления по краю проведет прием граждан в Лабинске

В четверг, 18 октября 2018 года, с 14.00 до 16.00 заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю Александр Кондратенко проведет личный прием граждан в городе Лабинске по вопросам, относящимся к компетенции следственных органов Следственного комитета РФ.

Прием граждан будет осуществляться по адресу: город Лабинск, ул. К. Маркса, 154/1.

Записаться на прием можно непосредственно в Лабинском межрайонном следственном отделе по телефону: 8 (86169) 3-07-01.

Гражданам, обратившимся на прием, при себе иметь документ, удостоверяющий личность.