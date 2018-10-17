В ИК-14 УФСИН России по Краснодарскому краю пресечены попытки доставки спиртосодержащей жидкости на режимную территорию

На прилегающей территории к ИК-14 УФСИН России по Краснодарскому краю при попытке переброса через основное ограждение запрещенных предметов были задержаны два гражданина 1989 и 1990 годов рождения.

Обе попытки передачи запрещенных предметов на режимную территорию исправительного учреждения были пресечены в ночное время суток.

При личном досмотре задержанного первым 29-летнего гражданина были обнаружены и изъяты 20 пластиковых бутылок со спиртом общим объемом 20 литров.

У 30-летнего задержанного мужчины также обнаружили и изъяли 20 пластиковых бутылок со спиртом общим объемом 17 литров.

В отношении задержанных гражданин за попытку передачи запрещенных предметов на режимную территорию исправительного учреждения составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 19.12.КоАП РФ. Материалы направлены в суд. Изъятый спирт будет конфискован. Задержанных граждан оштрафуют на 5 тысяч рублей.