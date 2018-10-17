Музыкальный новый год в горах Сочи

Полина Гагарина, Елка, Юлианна Караулова, Лена Темникова, группировка «Ленинград и другие популярные музыканты соберутся в горах Сочи. Традиционный фестиваль Live Fest пройдет на курорте «Роза Хутор» с 4 по 7 января. Главной площадкой по традиции станет многофункциональный концертный комплекс «Роза Холл».

- В рамках Live Fest будут представлены сольные программы Полины Гагариной (4 января) и группировки «Ленинград» (5 января), - сообщают организаторы фестиваля.

Накануне Рождества, 6 января, на сцену поднимутся Полина Гагарина, Юлианна Караулова, группировка «Ленинград», Burito, Елка, Анна Плетнева и другие исполнители. 7 января главная сцена Live Fest будет отдана самым актуальным представителям рэпа, хип-хопа и других городских стилей. В программе Urban Style примут участие Maruv, Лена Темникова, Матранг, Мари Краймбрери, Рем Дигга, Cygo, Леша Свик и дргие.

Всего за год сочинский фестивальный бренд Live Fest прочно обосновался в календаре культурных событий страны. На афише первого Live Fest Елка, Елена Темникова и группировка «Ленинград» соседствовали с 25/17, Элджеем и Скриптонитом. В августе фестиваль взял новую высоту. Главная сцена Live Fest Summer была оборудована в горах, на отметке 1600 метров над уровнем моря. Хедлайнерами стали Земфира, Therr Maitz и Дельфин.

Ирина СИЗОВА