Хорошие дороги — дело профессионалов

Несколько последних лет средства дорожного фонда, благодаря принятому федеральному закону, стали использоваться исключительно по назначению. В результате долгожданной стабильности отрасль начала активно развиваться, демонстрируя свое огромное значение для экономического, культурного и социального развития общества. В конце концов, дороги — это стратегически важные объекты, которые к тому же отражают уровень благополучия государства. Но сегодня, к сожалению, несовершенство ФЗ №44 «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» позволяет участвовать в торгах и даже порой их выигрывать не только крупным дорожным предприятиям с именем и солидной квалификационной характеристикой, но и фирмам-однодневкам, у которых нет ни собственной техники, ни кадров, ни финансовых средств. Они вредят делу, безосновательно снижая стоимость контрактов, потому что их не заботят ни результат, ни репутация.

Профессионалы себе такого позволить не могут.

Об этом мы говорили с генеральным директором Славянского ДРСУ Евгением Борисовым накануне профессионального праздника работников дорожной отрасли. А также о том, насколько отрасль готова к подъему, без чего невозможен переход к интеллектуальным транспортным системам (ИТС) и так ли важно человеку труда внимание и чувство самоуважения.

Государственное — значит образцовое

Сначала несколько слов о том, что заставило нас отправиться именно в Славянское ДРСУ. С конца февраля 2017 года Евгений Борисов был назначен его руководителем. На тот момент на предприятии работало 158 человек. Объем освоенных средств за 2016 год составлял 238 млн рублей. Прошло всего полтора года — и в ДРСУ произошли кардинальные перемены. Численность коллектива на данный момент составляет 328 человек. Но, как нам стало известно, сейчас идет реорганизация Славянского ДРСУ: есть распоряжение губернатора о присоединении к нему Крымского ДРСУ с входящим в него Абинским участком. Таким образом, география Славянского ДРСУ становится шире, до пятисот человек возрастает численность работающих. Объем работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту в нынешнем году вырос более чем в пять (!) раз, составив 1 млрд 222 млн рублей! Чувствуете разницу? Вот и нам стало интересно, как удалось сорокалетнему топ-менеджеру Евгению Борисову произвести перезагрузку. К тому же по итогам 2017 года Славянское ДРСУ по итогам конкурса на лучшее социально-ориентированное предприятие, проводимого Союзом дорожников Кубани, вошло в тройку победителей.

Разговор начали в кабинете генерального директора с вопроса, имеет ли он профильное образование и опыт работы в отрасли. Оказалось, Евгений Борисов — потомственный дорожник со всеми вытекающими последствиями: отец всю жизнь работал водителем в Красноармейском ДРСУ, там же бухгалтером работала мама. С детства оба сына (младший брат сейчас работает механиком в Тимашевском ДРСУ) были погружены в эту тему.

— Я видел будни дорожников, знал, как непросто вставать спозаранку, работать в любую погоду, но трудностей никогда не боялся. Так что поступление в Кубанский государственный технологический университет на автодорожный факультет было предопределено. Поступил по целевому направлению, которое мне давал В. Н. Афанасенков, в то время возглавлявший управление. После института три года работал в Красноармейском ДРСУ мастером под руководством И. Г. Сердюка. Позже был опыт работы в ДСУ-1 под руководством А. В. Коновалова, который сегодня является первым заместителем министра транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, затем — В. В. Ишутина, который в данный момент возглавляет ДСУ-1. Все они — настоящие профессионалы, входящие в когорту самых сильных руководителей дорожной отрасли. Мне везло на наставников, на преподавателей, на коллег-профессионалов. Они повлияли на формирование моего понимания работы. Мне важен результат, рациональное мышление, интерес и высокий КПД. Так что, когда отраслевое министерство доверило мне должность топ-менеджера Славянского ДРСУ, я сказал себе, а потом поставил цель и перед коллективом, что государственное предприятие должно быть образцовым, престижным, а не запущенным и отсталым, как принято считать.

Если мы любим свою страну, желаем счастья своим детям, никто никогда не должен сказать, что госпредприятие — это плохо. Я был в Германии, Франции, Англии, я видел госпредприятия — они образцовые. На их территориях обязательно развеваются государственные флаги, там царит чистота и порядок, а сделанное рабочим человеком является там частью национальной гордости. Вот и я хочу, чтобы у нас так было. И кое-что уже удалось сделать. Пойдемте, покажу!

Особое внимание — культуре производства

…Выходим из конторы и слева видим флагштоки, на которых гордо реют флаги — России, Кубани и города Славянска. На территории, а она достаточно внушительных размеров, идеальная чистота и порядок. Яркие цветущие клумбы, ухоженные деревья и кустарники. «Всё это призвано поднять настроение работникам ДРСУ»,— комментирует по дороге Евгений Борисов.

Он явно не кабинетный работник — энергии на всех хватит. Его сила в способности мыслить по-государственному, масштабно. Это когда человек видит не просто задачи в плоскости, а в 3D-пространстве и с этой позиции принимает решения с прицелом на будущее.

Идем дальше — туда, где, как на выставке, представлена разнообразная техника ДРСУ. Неожиданно взору открывается площадка с эстетичными деревянными скамьями и столами под навесом и небольшим закрытым помещением с отделкой из дерева. Ну красиво — что тут скажешь! Борисов рассказывает, что здесь летом люди обедают, а в праздничные даты за накрытым столом собирается коллектив:

— Раньше здесь была свалка металлолома. Но мы расчистили завалы и сделали приятный уголок: человек труда должен чувствовать к себе уважение.

Идем дальше к ангарам между рядами техники. Узнаем, что приобретено 23 единицы новых машин и механизмов к уже имеющейся 91. «Погрузчик, бензовоз, гудронатор, 50-тонный трал взяли, теперь у нас их два, кран, миксер, четыре газели, восемь катков приобрели,— озвучивал по дороге последние достижения генеральный директор. — Сделали мойку и грузовой шиномонтаж, которых не было. Произведен капитальный ремонт крыш над всеми производственными зданиями, а это ни много ни мало 2800 кв. м. Восстановили столярный цех, мастерам устроили каптерки…»

Проходим мимо здания, которое, по словам Евгения Викторовича, еще недавно стояло без окон, без дверей, без крыши. Но, поскольку в сегодняшний день Славянского ДРСУ никак не вписываются подобные памятники бесхозяйственности, здание это было решено капитально отремонтировать и использовать в благих целях. Очень скоро его часть займет дорожный филиал «Краснодаравтодора», работники которого сегодня трудятся в стесненных условиях — в помещении площадью восемь квадратных метров. В новом здании для них будут созданы комфортные условия для работы: архив для хранения документов, многоканальная телефонная связь, интернет-технологии. Борисов же не зря говорит, что государственное должно быть передовым!

Ну а поскольку здание будет современным, то и прилегающая территория с инфраструктурой должны соответствовать духу времени. Поэтому было принято решение демонтировать бетонный забор и колючую проволоку на нем, а вместо этого создать зеленую живую изгородь, разбить клумбы.

— И работающие, и живущие близ предприятия люди получат еще одну зону комфорта,— уверенно говорил Евгений Борисов, продолжая производственную экскурсию.

Оказавшись у отремонтированного корпуса ремонтно-механических мастерских, он предложил подняться по боковой железной лесенке:

— Это миниатюрное помещение раньше было хранилищем неизвестно по какой причине попавшего сюда застывшего бетона,— проинформировал Евгений Викторович. — Мы все очистили и установили здесь сервер. Современная техника позволит в режиме онлайн контролировать производственный процесс во всех подразделениях ДРСУ, на трех асфальтобетонных заводах, на заводе по производству минерального порошка. К тому же это значительно ускорит документооборот. Теперь задача найти системного администратора — кабинет есть, с квартирой поможем.

Коллективизация плюс оптимизация!

В ремонтно-механических мастерских, куда мы зашли, отлаживали габаритный грейдер. Борисов объяснил, что здесь, в РММ, производится только легкий текущий ремонт, тогда как серьезный проводится в специализированном центре — так выгоднее:

— Если час простоя КАМАЗа обходится в 1200 рублей и слесарь РММ может его сделать за четыре восьмичасовых рабочих дня, то, соответственно, потери составят 40 тысяч рублей. А прибавить к этому зарплату рабочим и другие сопутствующие траты — получится еще больше. В сервисном центре ту же работу выполнят за день и она обойдется предприятию в 25 тысяч рублей. Так что у нас оптимизация оправданная…

Что правда, то правда, заработанные трудом деньги всегда дóроги, разбрасываться ими почем зря — не дело рачительного хозяина.

Дальше из огромного рабочего ангара РММ через незаметную нам дверь в стене Евгений Викторович выводит на сияющую чистотой лестницу из светлой плитки. Поднимаемся на второй этаж. Здесь комфортные помещения для рабочих и руководящего персонала. Просторное помещение для отдыха и приема пищи рабочих. Здесь будет телевизор, холодильник, необходимая мебель, шкафы для одежды, душевая, прачечная. Рабочим не надо нести грязную промасленную одежду домой, а предоставлена возможность сдавать ее в стирку, получая взамен комплект чистой одежды.

— Возможно, кому-то это может показаться мелочью, но жены рабочих такую заботу должны оценить,— с улыбкой отмечает Борисов и ведет в помещение, предназначенное под кухню для итээровцев.

По соседству расположены кабинеты для отдела кадров, специалистов руководящего звена.

— А это наш актовый зал на сто мест, где проходят коллективные собрания подразделений, семинары по обучению специалистов,— Борисов даже руки развел от радости за то, что удалось здесь сделать.

Мягкие бордовые кресла, окна с жалюзи, стены с фотографиями выполненных ДРСУ объектов. На сцене всё, что соответствует современному уровню ведения коллективных мероприятий, начиная от флагов, мебели и заканчивая технической оснащенностью с подсветкой! Наше внимание привлекла рамка на стене с текстом «Дороги сближают людей и соединяют страны. Дорожники делают мир единым» с подписью «Е. В. Борисов».

— Это подарок от работников на день рождения, я часто их повторяю, вот и решили преподнести сюрприз… — с улыбкой прокомментировал Евгений Викторович и рассказал предысторию строительства зала: — Здесь были стены, поеденные грибком, потолок с обвалившейся штукатуркой, сквозные дыры в стенах, ржавые батареи, ни одного целого окна. И всех устраивала такая вот беспросветная серость. Но я уверен в том, что там, где беспорядок, там и разгильдяйство и нечего думать о хороших результатах работы. Условия, в которых мы работаем и живем, влияют на наше отношение к жизни, к людям, к себе, и никто меня в этом не переубедит! Вы думаете, не приходится сталкиваться в коллективе с людьми, которым лучше жилось в беспорядке — в мутной воде всегда легче же рыбу ловить? Не так давно один водитель пришел ко мне с заявлением об увольнении. Я спросил: «Что не устраивает?» Он сказал честно, что слишком много работы и не нужны ему пятьдесят тысяч, которые он стал получать,— «двадцатка» его вполне устраивала… Или вот еще свежий случай: во время работ на капитальном ремонте объекта «с. Киевское — х. Даманка» был обнаружен брак в работе бригады рабочих, делавших остановочный павильон. Когда я увидел то, как была выполнена ими работа, моему возмущению не было предела. Собрал их и спросил, думали ли они о том, что о перила, которые они сделали безобразно, могут поранить руки их же дети, что такая сварка тяп-ляп вызовет негодование у людей, которым придется пользоваться остановкой. Сказал и о том, что, как они относятся к своему делу, так они не ценят и работу друг друга: иначе как мог грейдерист раздавить уже выполненный откос дороги и со спокойной душой уехать?! Почему у немцев всё красиво, качественно? Потому что немец, такой же рабочий, считает позорным сделать нехорошо, иначе он подведет свою нацию. А для нас выполнить работу плохо не считается позором, не воспитали в нас этого. В общем, я принял решение удержать часть их зарплаты. Они в ответ забастовали, собрались на площадке под навесом: мол, давайте полную зарплату. Я пришел к ним, раздал всем листочки, ручки и сказал, чтобы писали под диктовку заявления об увольнении «в связи с тем, что я, такой-то, больше не хочу добросовестно выполнять свои служебные обязанности…» Они сразу: «А мы не собираемся увольняться, мы исправим ошибки…»

Борисову важна самооценка работников, престиж человека труда. Ему, как и руководителям многих производств страны, сегодня нужны квалифицированные рабочие кадры, специалисты среднего звена — мастера, прорабы. Нужны инженеры с современным уровнем знаний. Его волнует, что у него сегодня нет таких, кто может собрать и разобрать компьютер, в то время как дороги, строящиеся в Европе (он занимался этим вопросом), сегодня уже дело техники с минимальным участием людей:

— Когда мы говорим о создании интеллектуальной транспортной системы по опыту Европы, мы должны, как они там, начинать подготовку таких специалистов со средней школы. А у нас окончил Славянский педагогический техникум — и ты уже учитель математики. Ну какому современному уровню может соответствовать такой учитель, чему он научит? Мы не получаем думающих специалистов на производствах. Кадры рабочих, мастеров — большая проблема в масштабах страны. Их единицы, и сюда ко мне, в Славянск, они не едут. Почему? Потому что предприятия на сельских территориях в основном выглядят убого, примитивно, непрезентабельно. Вот я и хочу изменить это мнение. То, что мы сейчас делаем на предприятии, должно привлечь современных специалистов со здоровыми амбициями, тем более зарплаты у нас выше средних по краю: грейдерист зарабатывает в сезон не меньше 75 тысяч рублей, водитель — 60 тысяч, у каткистов зарплата порядка 65 тысяч рублей, в среднем выходит 40 тысяч.

Создается команда единомышленников в руководящем составе из грамотных, креативно мыслящих, самоотверженных специалистов — таких, как главный инженер Виталий Коверко, заместитель по содержанию автомобильных дорог Алексей Дубина, главный бухгалтер Инга Пеклич, руководитель АБЗ Александр Тимошенко, руководитель отдела ОМТС — Сергей Шелеп, инженер ПТБ Екатерина Скрипка, руководитель ПТО Алексей Сатин, мастер содержания дорог Юрий Хазуоков. У нас хорошие условия работы, трудоспособный коллектив, который готов выполнять самые сложные задачи, у нас и планы большие.

В ответе за большую и малую Родину

Познакомившись с обстановкой на головном участке, Евгений Борисов предложил съездить на хутор Маевский к мемориалу погибшим в Великой Отечественной войне воинам и жителям хутора. И объяснил, что, благодаря коллективу Славянского ДРСУ, мемориал недавно был отреставрирован и теперь там часто проводятся уроки мужества для местных школьников, мероприятия патриотического направления.

Хутор расположен в 15 километрах от Славянска-на-Кубани, на границе с Крымским районом, так что, пока ехали, обращали внимание на красивые клумбы, высаженные работниками Славянского ДРСУ, на чистоту и порядок на дорогах — тоже их рук дело, слушали о недавно отремонтированных дорожных объектах:

— В этом году нас можно поздравить с почином. До сих пор Славянское ДРСУ выполняло работы по содержанию дорог и облегченному ремонту, и вот в этом году мы приступили к более сложной задаче: выполнению капитального ремонта шестикилометрового отрезка дороги с. Киевское —_х. Даманка в Крымском районе,— комментировал по дороге Евгений Борисов. — Закончили капремонт дорожного полотна на участке за йодовым заводом, где пролегала водопропускная труба. На этом участке дорога дала усадку и доставляла много неудобств автомобилистам. Теперь проблем никаких — самим приятно за такую работу! В этом году вернули к жизни и объект «подъезд к Славянску-на-Кубани — Маевское шоссе — выезд на промзону», который был в удручающем состоянии. Видите, новые автопавильоны, восстановили асфальт, сделали разметку — теперь совсем другой вид.

Наше предприятие не стоит в стороне от жизни района. В этом году больше чем на 128 миллионов рублей выполнили ремонт улично-дорожной сети. Глава Славянского района Роман Иванович Синяговский в своей работе всегда руководствуется мнением и нуждами людей. «Самая большая задача — организовать работу всех служб так, чтобы в итоге остались в выигрыше люди» — эта его позиция подтверждается высоким КПД его работы, что отмечают все жители нашего района.

О хуторе Маевском Евгений Борисов рассказал, что здесь живет всего полторы тысячи жителей, но во время Великой Отечественной войны бои здесь были кровопролитными — погибло много военных и много местных жителей, причем целыми семьями.

— У местной администрации на содержание мемориала не было средств — я обратился к коллективу предприятия с призывом привести в порядок это святое место за счет собранных средств из фонда потребления. И люди откликнулись, переправили в фонд зарплату за несколько рабочих дней. Мы постарались сделать всё, чтобы жители нашего района, хутора Маевского, и особенно дети, не забывали о героических страницах прошлого нашей страны.

Мы подъехали к мемориалу. Небольшой островок памяти вызывал преклонение перед павшими и уважение к живым.

— Еще недавно здесь стояли старые железные обелиски,— рассказывал Евгений Викторович,— им на смену мы установили стелы из черного гранита, на которых сусальным золотом нанесли имена погибших. Территорию выложили плиткой, разбили клумбы, сделали автоматический полив, подключив его к системе уличного освещения поселка. Причем автополив с датчиком влаги, реагирующим на дождь. Бригада наших озеленителей по собственной инициативе следит за порядком на мемориале.

Мы не вправе забывать о тех, кто сложил головы за нашу возможность жить, за спасенную Родину. И люди с огромным почтением относятся к факту того, что наша страна победила в жестокой схватке с фашизмом. Мы все хотим, чтобы Россия вернула себе статус супердержавы. Но тогда от каждого из нас требуется не словами, а конкретными делами подтверждать это желание. Во всяком случае, настрой Славянского ДРСУ сегодня такой!

P. S. Пока материал готовился к печати, стало известно об успешном выступлении футбольной команды Славянского ДРСУ в осеннем футбольном первенстве «Краснодаравтодора», матчи которого проводились на базе ФК «Краснодар»: Славянское ДРСУ заняло второе место. Особенно важно то, что в составе команды играли только работники предприятия! Такая же ситуация и с почитателями волейбола. В этом виде спорта Славянское ДРСУ не так давно стало чемпионом городского первенства среди любительских команд. Здоровый образ жизни на предприятии в чести, как и здоровые амбиции. Работники ДРСУ активно участвуют в конкурсе на лучшего по профессии, который уже не первый год организует Союз дорожников Кубани. И не так важно, что пока призовых мест они не занимали. «Нам есть к чему стремиться,— говорит руководитель Славянского ДРСУ,— важно то, что наши профессионалы с готовностью отстаивают честь предприятия на городском и краевом уровнях, демонстрируя свое мастерство!»

Елена НАЗАРОВА