Николай Долуда: «Казачество всегда будет на кубанской земле!»

Кубанское казачье войско подвело итоги работы за 2018 год. С отчетным докладом выступил атаман войска Николай Долуда, почетными гостями войскового сбора стали заместитель полномочного представителя Президента РФ в Южном федеральном округе Анатолий Сафронов, митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор, заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей Михаил Ипатов, главный Федеральный инспектор по Краснодарскому краю аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЮФО Алексей Ермаков, заместитель председателя ЗСК Николай Гриценко, вице-губернаторы и представители правоохранительных органов.

Важный год для казачества

Николай Долуда отметил основные достижения кубанских казаков, подчеркнув, что это год был очень важным для Кубанского казачьего войска.

— Сегодня ККВ насчитывает почти 54 тысячи человек, и я благодарен всем за то, что вы внесли частичку своей души и свои силы в развитие войска, в укрепление позиций и авторитета кубанского казачества. Хочу сказать спасибо казакам и атаманам за службу, старикам — за поддержку и понимание,— обратился к участникам сбора войсковой атаман. — Казаки ККВ участвовали в охране общественного порядка во время проведения чемпионата мира по футболу в Сочи. Это историческое спортивное событие, которое впервые прошло в России,— сказал Николай Долуда. — 627 казаков войска дежурили в Олимпийском парке в Сочи, на железнодорожном вокзале, в порту, на улицах и площадях и выполнили поставленную задачу на высочайшем уровне. По двенадцать часов достойно несли службу, за что получили огромное количество благодарностей от российских и зарубежных болельщиков. Точно так же профессионально казаки несли службу во время проведения Олимпийских и Параолимпийских игр в Сочи, этапов автогонки «Формула-1».

2018 год знаменателен еще и тем, что впервые Ейский казачий кадетский корпус занял первое место в российском конкурсе на звание лучшего кадетского корпуса, который с 2009 года проводит Совет при Президенте РФ по делам казачества и Министерство образования нашей страны. Корпусу всего шесть лет, но он уже стал лидером, имеет мощнейшую материальную, учебную и спортивную базу. Второе почетное место занял Новороссийский кадетский корпус, это красноречиво говорит о том, что мы не поверхностно относимся к системе непрерывного казачьего образования, очень четко, системно и плодотворно работаем по его развитию, и сегодня на Кубани уже семь кадетских корпусов.

Войсковой атаман напомнил о том, что в феврале этого года прошел I Большой круг российского казачества, на котором была рассмотрена концепция будущего Всероссийского реестрового казачьего общества. Она принята, и на ее основании принято решение об образовании Всероссийского реестрового казачьего войска. Двадцать седьмого ноября на Большом круге в Москве будет принят Устав Всероссийского реестрового казачьего войска и сформированы его структуры. От ККВ примут участие 120 человек.

— Очень важно и то, что мы уже вышли на финишную прямую по принятию федерального закона «О развитии российского казачества». Без этого основополагающего, фундаментального документа невозможно двигаться вперед, и он жизненно необходим,— подчеркнул Николай Долуда.

Кадровая политика

Войсковой атаман отметил, что за последние десять лет численность Кубанского казачьего войска увеличилась на двадцать тысяч человек, и в настоящее время в регионе 53 районных казачьих общества, 489 первичных и восемь казачьих отделов, а также один округ. В этом году прошло одиннадцать отчетно-выборных районных казачьих сборов, в семи муниципалитетах казаки доверили управление своим прежним атаманам, в четырех районах состоялись перевыборы, и теперь новые, ответственные и профессиональные атаманы поведут свои казачьи общества вперед, активно их развивая. Из 489 первичных казачьих обществ в ста восемнадцати новые атаманы.

— Я рад тому, что на должность атаманов в первичных обществах в станицах, на хуторах и в городах приходят выпускники казачьих кадетских корпусов. Это то, к чему мы стремились и стремимся. Ведь именно в казачьих кадетских корпусах мы растим будущих атаманов первичных, отдельских и районных казачьих обществ,— поделился Николай Долуда. — Уверен, что именно они будут служить авторитетом для своих казаков и активно развивать казачьи общества.

Стратегическое направление

— Самое стратегическое направление деятельности Кубанского казачьего войска — это несение государственной службы,— сказал войсковой атаман. — 154-м федеральным законом определены все ее виды, на первом месте стоит участие в охране общественного порядка, и этот вид государственной службы кубанские казаки несут совместно с сотрудниками полиции.

Николай Долуда отметил, что есть серьезные результаты. В этом году по горячим следам раскрыто 326 преступлений, задержано 179 человек, находящихся в федеральном розыске, составлено 44 протокола об административных правонарушениях.

Всего охраной общественного порядка заняты 1727 казаков во всех муниципальных образованиях края, 164 казака — на железнодорожных вокзалах, в аэропортах и на других транспортных узлах, где удалось пресечь 22 преступления. На стационарных постах ДПС совместно с сотрудниками полиции несут службу сорок казаков, которые в этом году предотвратили тринадцать преступлений. В дни государственных и великих православных праздников на охрану общественного порядка заступает более 5,5 тысячи казаков.

— Где еще в стране такая сила, такая поддержка по охране общественного порядка? И это делает Кубанское казачье войско! — акцентировал Николай Долуда.

Он уточнил, что охраной государственной границы на пограничных заставах заняты 122 казака, в этом году 4444 раза они заступали на дежурство, задержано порядка трехсот нарушителей пограничного режима и изъято почти четыре километра браконьерских сетей.

В 2012 году на федеральном уровне было подписано распоряжение, которое позволило казакам учреждать частные охранные предприятия. Сегодня казаки Кубанского казачьего войска ККВ охраняют 1018 общеобразовательных школ, 810 детских садов, 195 объектов отраслей культуры, ЖКХ, спорта.

Участвовали казаки войска и в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Когда град и ливни прошли в нескольких муниципалитетах края, то казаки Ейского, Екатеринодарского и Кавказского отделов немедленно оказали помощь кубанцам, попавшим в беду: разбирали завалы, чинили крыши домов, восстанавливали заборы.

Сто тридцать четыре казака Геленджикского и Новороссийского районных казачьих обществ участвовали в ликвидации пожаров, девяносто казаков Адлеровского и Мостовского РКО приняли участие в поисках детей, потерявшихся в лесах и горах.

— Казаки Кубанского казачьего войска очень серьезно занимаются и профилактикой наркомании, успешно борясь с этим злом,— добавил Николай Долуда. — Уничтожено 1,5 миллиона кустов дикорастущей конопли, совместно с сотрудниками полиции за хранение и распространение наркотиков задержано 679 человек, изъято 56 килограммов наркотических средств.

Залог четкого выполнения задач

В 2018 году, как и в предыдущие десять лет, казаки Кубанского казачьего войска участвовали в военно-полевых сборах. Восемьдесят два казака, в том числе и особого Сухумского отдела, выполнили боевые стрельбы.

Николай Долуда выразил благодарность атаманам Таманского казачьего отдела, Черноморского казачьего округа, а также Екатеринодарского, Ейского и Кавказского казачьих отделов за качественную организацию и проведение военно-полевых сборов.

— Боевая подготовка позволяет нам в случае необходимости с оружием в руках защитить нашу малую родину и Россию. Именно благодаря своей боевой подготовке 470 казаков стали на передний край на границе Херсонской области с Республикой Крым и не пропустили боевиков на территорию полуострова,— подчеркнул войсковой атаман. — Системная боевая подготовка — залог четкого выполнения задач, которые могут встать перед Кубанским казачьим войском. Кубанские казаки полностью причастны к возвращению Крыма в Россию, и именно поэтому на федеральном уровне было принято решение об участии их в параде Победы в Москве.

В свою очередь митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор напомнил казакам, что они не только воины, но и воины Христовы. Люди, которые без страха идут туда, где опасно, и без робости стоят там, где трудно.

Земля-кормилица

Сегодня в Кубанском казачьем войске 17738 гектаров земли. Это недвижимость, которая может и должна приносить прибыль казачьим обществам, повышать их экономическое благосостояние. Работает 25 казачьих предприятий, в ближайшем времени появится еще три. Они наиболее успешно ведут свою деятельность в Тбилисском и Курганинском районах, где сельхозпредприятия в этом году получили серьезные урожаи. Николай Долуда выразил надежду, что количество казачьих предприятий будет расти, тем более для этого есть возможности.

Неразрывная связь

— Мы выстроили серьезную систему непрерывного казачьего образования с обучением общественным предметам, истории, культуре, традициям и обычаям кубанского казачества,— сказал войсковой атаман. — Изучая их в детском саду, ребенок затем должен пойти в казачий класс или казачью школу и продолжить обучение. Затем — в кадетский корпус, в вузы, где также созданы группы казачьей направленности. Выпускник вуза — это уже сформировавшийся человек, которого никто не собьет с намеченного пути. Если он знает историю, культуру, традиции и обычаи кубанского казачества, то этому будет учить и своих детей, что очень важно.

В крае 37 казачьих школ, более четырех тысяч казачьих классов, семь казачьих кадетских корпусов. В 2017 году был создан Союз казачьей молодежи Кубани — будущее Кубанского казачьего войска. И отрадно, что в нем всё больше и больше не только школьников, но уже и учащихся профессиональных училищ, техникумов и колледжей.

Рассказал атаман Кубанского казачьего войска и об участии казаков в парадах и поминовениях. Причем в поминовениях с каждым годом всё больше и больше принимают участие юные казачата, которые гордятся тем, что состоят в Союзе казачьей молодежи Кубани.

— Мы не забываем прошлое казачества, его историю, потому что тот, кто его забыл, не имеет будущего,— подчеркнул войсковой атаман.

Он также отметил неразрывную связь казачества и православной церкви. Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор всегда с кубанским казачеством. На всех советах атаманов, войсковых сборах, он благословляет казаков на все мероприятия общевойскового масштаба, которые проводит войско.

Завершая свой отчет, атаман Кубанского казачьего войска Николай Долуда подчеркнул:

— Пока казаки будут работать так, как работают сегодня, когда для нас в приоритете честь, долг, преданность России, опора на прошлое нашего казачьего народа, его культуру, традиции и обычаи, неприятие подлости, трусости и фальши, казачество всегда будет на нашей благодатной кубанской земле. Оно было, есть и будет!

Михаил МУСАЕВ

Николай Долуда: «Пока мы с вами будем работать так, как работаем сейчас, когда для нас в приоритете честь, долг, преданность России, опора на прошлое нашего казачьего народа, его культуру, традиции и обычаи, неприятие подлости, трусости, фальши и лицемерия, казачество всегда будет на нашей благодатной кубанской земле. Оно было, есть и будет!»

Николай Долуда: «Этот год стал очень важным для Кубанского казачьего войска. Каждый из казаков, атаманов внес частичку своей души и сил в общее дело, в дело укрепления позиций и авторитета кубанского казачества».