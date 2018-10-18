Николай Долуда: «Вы заслужили эту награду своим трудом и отношением к порученному делу!»

На днях Ейскому казачьему кадетскому корпусу торжественно вручили переходящее знамя Президента РФ.

Этой чести образовательное учреждение удостоено за первое место среди четырнадцати кадетских корпусов страны во Всероссийском конкурсе «Лучший казачий кадетский корпус». Также корпус получил грант в размере трех миллионов рублей на развитие.

Успеваемость кадетов — ключевой критерий оценки в конкурсе. В финале, который проходил в Москве, юные казаки показывали свои знания в военно-исторической викторине. В этом году она была посвящена 75-й годовщине Сталинградской и Курской битв. Ейчане стали лучшими!

В Ейском казачьем кадетском корпусе 220 воспитанников с 7-го по 11-е классы. Помимо общеобразовательных предметов ребята изучают историю, культуру, обычаи и традиции кубанского казачества, военные дисциплины, усилены также конная и спортивная подготовки.

— Мы обучаем детей верховой езде. Это шаг, рысь, галоп и преодоление препятствий,— рассказала педагог дополнительного образования по верховой езде Виктория Норман. — Также готовим их к соревнованиям на федеральном уровне. Молодцы наши ребята, очень ими горжусь!

Второй год подряд кадеты из Ейска становятся победителями всероссийских соревнований по верховой езде. Образованные, физически развитые и бесконечно преданные родине люди, какими становятся выпускники, чаще всего выбирают военные вузы страны. Но их очень ждут и здесь, на Кубани.

— Нам нужны образованные, профессиональные атаманы, знающие историю, культуру, обычаи и традиции казачьего народа. А они рождаются и воспитываются именно в казачьих кадетских корпусах,— уверен Николай Долуда. — Вы получаете сегодня переходящее знамя Президента Российской Федерации. В ближайшее время получите грант в размере трех миллионов рублей. Это очень здорово, вы его заслужили! Вы заслужили его трудом, работой и отношением к порученному делу.

В торжественной церемонии передачи знамени приняли участие заместитель министра просвещения РФ Татьяна Синюгина, заместитель полномочного представителя Президента РФ в ЮФО Анатолий Сафронов, заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей Михаил Ипатов, вице-губернатор края, атаман Кубанского казачьего войска Николай Долуда, директора 37 казачьих школ края, казачьих кадетских корпусов регионов России и главы районов Кубани.

Знамя было вручено директору корпуса Виктору Зайцеву. После этого гости осмотрели территорию образовательного учреждения. Они посетили комплекс физкультурно-спортивных сооружений, побывали в учебных кабинетах, столовой, медицинских и спальных помещениях, музее корпуса.

— Опыт Союза казачьей молодежи, который в прошлом году был создан в Краснодарском крае, будет изучен и окажется востребован в других регионах России,— считает замминистра просвещения Татьяна Синюгина. — Создание Союза кубанской казачьей молодежи — это совершенно уникальный опыт. Мы понимаем, что этому предшествовала серьезная системная и вдумчивая работа. Мы уверены, что это начинание будет коллегами в других регионах не только изучено, но и подхвачено. Ведь мы понимаем, что сегодня те традиции, которые лежат в основе казачества, дают возможность воспитать в детях настоящую личность.

Также Татьяна Юрьевна выразила уверенность в том, что у Союза казачьей молодежи Кубани правильное и светлое будущее.

На сегодняшний день союз насчитывает более 90 тысяч участников: ученики казачьих классов и школ, кадеты казачьих корпусов, воспитанники военно-патриотических клубов, творческих коллективов, студенты 17 средних профессиональных училищ и техникумов края. Союз казачьей молодежи Кубани развивается как платформа для реализации идей и потенциала молодежи, его участники воплощают в жизнь собственные волонтерские проекты.

— У нас выстроена система непрерывного казачьего образования: сначала ознакомительные уроки в детских садах, потом изучение культуры, истории и традиций в наших казачьих школах, продолжение в высших учебных заведениях. Это дает нам уверенность в будущем,— отметил войсковой атаман Николай Долуда.

После экскурсии по кадетскому корпусу ребята в библиотеке показали гостям литературно-музейную композицию на стихи Сергея Есенина и Владимира Маяковского. За дружеским чаепитием кадеты побеседовали с Татьяной Синюгиной, Анатолием Сафроновым, Михаилом Ипатовым и Николаем Долудой, рассказали им о том, какие цели ставят перед собой в жизни, с какими трудностями приходится сталкиваться на пути их достижения.

В программу мероприятий также вошел всероссийский семинар-совещание на тему «Казачье кадетское образование: состояние, проблемы, направления развития», на котором участники обменялись педагогическим опытом. В семинаре приняли участие делегации кадетских корпусов из двенадцати регионов России. Они также познакомились с опытом работы по развитию системы казачьего образования Краснодарского края и Ейского казачьего кадетского корпуса.