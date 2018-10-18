«Невозможно сломить этот народ и отнять у человека его веру!»

Об этом на казачьем параде говорил вице-губернатор Кубани, атаман Кубанского войска Николай Долуда.

В большой православный праздник Покрова Пресвятой Богородицы, прошедший в воскресенье, казаки отметили День кубанского казачества и 322-ю годовщину образования Кубанского казачьего войска.

К этому празднику в каждом районном центре восьми казачьих отделов и округа казаки готовились заранее: отрабатывали с детьми строевую подготовку, разворачивали курени, делали разметку на плацу центральных площадей городов, станиц и хуторов нашего края.

В этом году атаман Кубанского казачьего войска Николай Долуда приехал на торжественный парад казаков Кавказского отдела, который проходил в станице Брюховецкой. По традиции торжества начались с молебна у стен местного храма, затем почетный караул пронес знамя и регалии войска. В 1918 году уникальные исторические предметы были тайно вывезены в Сербию, а потом — в США. В конце двухтысячных реликвии вернулись на родину.

Казаки почтили память и имена героев минутой молчания и возложили цветы к памятной доске с их фамилиями. Непростой путь прошли казачьи предки во имя того, чтобы их потомки жили под мирным небом на благодатной кубанской земле, воспитывали детей, внуков и строили будущее. Каким оно будет, должен решить для себя каждый, начиная от рядового казака и заканчивая атаманами первичных, районных и отдельских казачьих обществ. Казаки — это коренной народ Кубани, от стабильности и благополучия которого зависит дальнейшее развитие и процветание нашего региона.

Сегодня казачество является сплоченной и патриотически настроенной частью общества. Об этом на параде говорил войсковой атаман Николай Долуда.

— Как бы ни хотели некоторые руководители прошлого времени это всё истребить, выжечь, но ничего не получилось. Казачество живо для нашего края, который имеет действительно очень глубокие исторические корни. Это сделать просто невозможно,— уверен Николай Александрович. — Казачество набрало такой темп в своем развитии, что уже никому невозможно вернуть войско к тому, с чего мы начинали. Этот народ невозможно сломить, невозможно сломить казачий дух и отнять у человека его веру. Сегодня нас уже почти 54 тысячи! И каждый в любую минуту готов по зову сердца встать на защиту Родины.

Парадные коробки прошли торжественным маршем по улице Красной, где собрались тысячи казаков со всех десяти районов Кавказского отдела, а также неотъемлемой частью строя стали и представители Союза казачьей молодежи Кубани — воспитанники казачьих классов, школ и кадетских корпусов.

— Мои внуки родились казаками, у них это в крови, уже третий год принимают участие в параде, их все знают. Мои мальчики бывают везде, где участвует их дед,— рассказал атаман Роговского хуторского казачьего общества Виктор Гонтаровский.

Даниил и Кирилл пока не понимают, зачем нужно оружие, ведь с детства их защищает дед. Виктор Алексеевич — потомок запорожских казаков и семью свою воспитывает исключительно в лучших казачьих традициях. Не оставил внуков в воскресный день дома смотреть мультфильмы и гулять с друзьями, а привез их в Брюховецкую, чтобы в очередной раз они увидели, как проходит парад:

— Дед всегда хочет, чтобы с них «вышла людына», чтобы они были прежде всего патриотами, защитниками своей семьи и малой родины, не позорили род казачий!

Очень важно, чтобы правильное воспитание было не в одностороннем порядке, не только дома, но и в школах — со стороны педагогов и казаков-наставников. Об этом в своем обращении к участникам парада говорила заместитель председателя Союза казачьей молодежи Кубани Ксения Евтушенко.

— Мы стараемся нашим детям показывать героические примеры прошлого, говорить, как правильно себя нужно вести в той или иной ситуации, чтобы быть достойными подвига героических предков,— отметила Ксения Владимировна. — Мы надеемся, что они вырастут именно такими и будут с гордостью нести звание казака Кубанского казачьего войска.

Почетными гостями праздника стали ветераны, те, кому молодое поколение низко кланяется за их мужество и честь, выражает благодарность и желает еще как можно дольше радовать всех интересными рассказами о фронтовой жизни.

После прохождения маршем всех парадных расчетов особо отличившиеся по службе казаки получили из рук казачьего генерала заслуженные награды: ордена, медали, чины и почетные грамоты.

Но на парадном шествии праздник не закончился. Казаки, жители и гости мероприятия отправились на «Казачий остров», где развернулись настоящие казачьи гулянья: курени с варениками, салом и большими пирогами, выставки оружия времен Великой Отечественной войны, конные выступления джигитовщиков, концерт лучших ансамблей и творческих коллективов Брюховецкого района.

Александра ЩЕРБАКОВА