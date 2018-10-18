Партийная школа «Единой России» провела занятия в краснодарском Центре национальных культур

Образовательный проект «Единой России» в первую очередь направлен на работу с членами и сторонниками партии, которые заинтересованы в расширении своего кругозора в общественно-политической сфере. Координатором проекта в Краснодаре является депутат городской Думы Мария Царевская, а спикерами выступают самые профессиональные консультанты в области, рассматриваемой на каждом конкретном занятии.

На этот раз темой обсуждения стала роль средств массовой информации в формировании общественного мнения. В качестве специалиста в сфере массмедиа был приглашен главный редактор краевой ежедневной газеты «Кубань сегодня» Андрей Арендаренко.

— Проблема влияния СМИ на массовую аудиторию интересует специалистов около столетия. Современные исследователи в области журналистики считают информацию главным ресурсом общества. Этому способствует ее уникальное свойство — быть бесконечно возобновляемой и используемой. И в этом главное отличие процесса освоения информации от процесса потребления материальных ресурсов,— начал свое выступление с теории массмедиа Андрей Арендаренко.

В лекции спикер перемежал теоретические знания с конкретными примерами. В частности, вспомнили о событиях 6 июля 2012 года — трагедии в Крымске. Как только произошла катастрофа, в социальных сетях поднялся вал сообщений о тысячах погибших. Градус социального напряжения и недоверия власти моментально вырос. Изменить вектор восприятия возможно было лишь кратно большим потоком официальной информации. Власти и СМИ действовали образцово. На месте работали десятки телеканалов и газет, выдавая хронологию трагедии и ее устранения чуть ли не по минутам. Информация с мест в общественном сознании переломила негатив «диванных экспертов», которых и близко не было в Крымске, и ситуация, грозившая перерасти в серьезный социальный взрыв, перешла в созидательную плоскость — решение текущих проблем, принесенных с водой.

Лекция довольно быстро трансформировалась в открытый диалог. Практически сразу в аудитории возник вопрос о цензуре: существует ли она в современных СМИ?

— В той форме, как цензуру представляет большинство простых граждан, ее нет,— ответил главный редактор «Кубани сегодня». — На примере нашего издания могу сказать, что нам никто не звонит и не указывает, что можно публиковать, а о чем говорить запрещено. Мы сами определяем для себя круг потенциально интересных тем и отсекаем те, которые бесперспективны. Это называется редакционной политикой и форматом издания. И насколько я осведомлен из общения с коллегами, так происходит и в других СМИ.

Коснулись выборного вопроса, который интересовал многих из собравшихся, так как большинство учеников школы являются членами или сторонниками «Единой России» и планируют связать свою жизнь с политикой.

— Хочу сразу уберечь вас от одной ошибки, которую довольно часто совершают кандидаты в депутаты, особенно в последнее время. Речь о недооценке СМИ в избирательном процессе. Если десять и даже пять лет назад кандидаты вели оживленную дискуссию в СМИ — в теледебатах, газетах, на радио, то последние предвыборные кампании, за исключением президентской, прошли спокойно. Кандидаты в своем большинстве предпочитали очные встречи с избирателями и ограничивались распространением листовок. К чему это привело? В ряде регионов Дальнего Востока и Сибири действующие губернаторы проиграли выборы. Выросло и количество избранных депутатов от оппозиционных партий и самовыдвиженцев,— объяснил Андрей Арендаренко.

По его мнению, отчасти это произошло по причине принятия ряда непопулярных, но необходимых решений: повышения пенсионного возраста и НДС. Однако нивелировать данный момент можно было личностными характеристиками. Речь о донесении до широкого круга избирателей посредством СМИ того, что сделано и что планирует сделать кандидат в случае его избрания, об акцентировании внимания на конкретных делах: благоустройстве, помощи социально незащищенным слоям и т. д.

— На практике же мы наблюдали поразительный феномен: многие кандидаты не использовали даже возможность бесплатных публикаций в газетах, предоставленных им по закону. Как следствие — негативные для них моменты, о которых я сказал выше. В заключение, коллеги, хотел бы сказать, что роль СМИ — вопрос весьма дискуссионный, и таковым он останется всегда. Но существует аксиома: информация из официальных газет и с телевидения вызывает стократно больше доверия, чем досужие разговоры на кухне. Не пренебрегайте СМИ — и это поможет вам в достижении высоких целей и реализации самых амбициозных планов,— уверен главный редактор «Кубани сегодня» Андрей Арендаренко.

Заседания партийной школы «Единой России» продолжатся до конца года. Предстоит обсудить еще немало тем, которые волнуют общество. Это необходимо для того, чтобы быть готовым к новым вызовам и продолжать выстраивать эффективную работу на благо людей. Кстати, следующая тема школы — «SMM-технологии в политике». Слушатели узнают о последних тенденциях, которые сегодня наблюдаются в социальных сетях.

Игорь ПРИЛУКИН