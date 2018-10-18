Наталья Костенко: «Государство обязано поддерживать любые форматы социализации людей с ограниченными возможностями»

В Сочи в восьмой раз прошел Международный фестиваль культуры и спорта «Пара-Арт», в котором принимают участие люди с ограниченными возможностями здоровья из самых разных уголков России. Он организован Краснодарской региональной социально-спортивной общественной организацией инвалидов «Стоик» во главе с колясочником Олегом Стекольниковым.

Гостьей фестиваля уже не первый год становится депутат Госдумы, член Центрального штаба Общероссийского народного фронта Наталья Костенко. Она пообщалась с участниками фестиваля, которые ежегодно, как правило, за свой счет съезжаются со всей страны в сентябре в Сочи для того, чтобы посоревноваться, показать достижения за год и пообщаться в приятной атмосфере. Организаторы мероприятия — сами инвалиды, поэтому очень тщательно подходят к выбору площадки с точки зрения максимальной доступности инфраструктуры и ценовой политики.

«Пара-Арт» — это единственный фестиваль, дающий возможность инвалидам на одной площадке одновременно не только продемонстрировать свои возможности в творчестве и спорте, но и укрепить контакты между общественными организациями в регионах, обменяться опытом работы. Костенко уверена, что именно такие мероприятия вдохновляют людей с ограниченными возможностями здоровья, дают им силы для преодоления всех жизненных барьеров и именно такие мероприятия должны безоговорочно поддерживаться органами власти всех уровней.

В этом году у фестиваля «Пара-Арт» более сотни участников, которые приехали из Москвы, Нижегородской, Ростовской, Ульяновской, Тверской, Владимирской, Липецкой, Вологодской, Амурской и Сахалинской областей, Якутии и Калмыкии, Донецкой Народной Республики, Приморского, Пермского и, конечно, Краснодарского краев.

В программе фестиваля — спортивные соревнования по настольному теннису, бочче, дартсу, показательные выступления по адаптивному самбо, после которых мастер-класс проводит мастер спорта России, чемпионка мира и Европы по дзюдо, обладательница черного пояса Ольга Авдеева, шахматы, шашки, трейл-ориентирование, лазерный биатлон, стритбол.

Творческая часть «Пара-Арта» представлена конкурсами инклюзивного танца, театрального мастерства, художественного чтения, вокального и исполнительского мастерства, изобразительного и декоративно-прикладного творчества, фотомастерства и оригинального жанра. Финальным аккордом «Пара-Арта» по традиции становится большой гала-концерт и вручение наград победителям.

Депутат Госдумы не только поболела за участников на соревнованиях, но и обсудила с ними насущные проблемы, с которыми они сталкиваются в повседневной жизни в своих регионах.

По словам инвалидов, вопросы бытовых барьеров, создаваемых отсутствием доступной среды, а также равнодушным отношением к проблемам людей с ограниченными возможностями не только чиновников, но и простых сограждан — пассажиров, водителей автобусов, сотрудников магазинов и аптек, по-прежнему являются главной проблемой.

Законодатель позволил владельцам уже построенных зданий не переделывать полностью конструкции под стандарты доступности, а использовать принцип «разумного приспособления», который позволяет использовать в конкретной ситуации (наличие людей с определенными видами ограничений по здоровью, общественное или частное учреждение) в конкретных условиях (город, село, многоэтажные дома или памятники архитектуры) уместный способ для сознания доступности. В результате всё свелось к установке кнопок вызова, которые либо не работают (бывает, они просто имитируют наличие кнопки), либо в учреждении отсутствует персонал, который помог бы инвалиду попасть в здание.

Депутат пообещала разобраться со сложившейся практикой применения законодательства в этой части в целом, а также сделать запросы по конкретным ситуациям, озвученным участниками фестиваля. Наталья Костенко пожелала собравшимся творческого драйва, ярких побед, новых друзей, запоминающегося отдыха в Сочи и, конечно, дальнейшего развития любимого фестиваля. И подарила победителям творческих и спортивных соревнований подарки: на память о проведенных солнечных днях в олимпийской столице России — конфеты с видами города Сочи, а также блокноты и ручки с логотипами Государственной Думы РФ — в надежде, что они помогут инвалидам быть более убедительными в диалоге о доступной среде с местными чиновниками.

— Государство обязано поддерживать любые форматы социализации людей с ограниченными возможностями и в первую очередь — предложенные самими инвалидами. Как и в случае создания доступной среды, они лучше всех знают, как ее создать. К сожалению, чиновники не всегда прислушиваются к их мнению, из-за чего мы вынуждены без конца переделывать пандусы... Для людей с ограниченными возможностями здоровья из самых разных концов нашей страны такие площадки, как фестиваль «Пара-Арт»,— уникальная возможность для общения, совершенствования своих творческих и спортивных способностей. А для всех остальных людей это демонстрация того, что в гармоничном обществе никаких барьеров не может быть, ведь каждый человек ценен именно своими особенностями! — сказала Наталья Костенко.