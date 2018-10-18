Опасность, которую нельзя преувеличить

Большинство из нас, к сожалению, не задумывается о том, какую опасность представляют отходы, самый обычный бытовой мусор, который мы выбрасываем тоннами год за годом. Ведь среди тех вещей, которые попадают на полигоны и, разлагаясь десятилетиями, постепенно проникают в почву и грунтовые воды, немало таких, которые наносят чрезвычайный вред окружающей среде, а значит, и нам.

Сотрудники ООО «Агентство „Ртутная безопасность”» вот уже пятнадцать лет решают самые актуальные вопросы в области экологии, связанные с рациональным использованием природы (его подразделения есть во многих регионах России — от Красноярска до Крыма). Основные партнеры агентства — промышленные предприятия, организации различных форм собственности во многих отраслях экономики. Экологическая организация, можно сказать, занимается утилизацией промышленных отходов в больших масштабах. А вот что касается населения, то его вроде бы должны обслуживать регоператоры. Но в большинстве случаев все сводится только к вывозу накапливающегося в мусорных баках содержимого на полигоны. До раздельного сбора отходов во многих наших населенных пунктах еще далеко. Есть широко распространенное мнение, что большинство россиян пока не готово к тому, чтобы сокращать количество собственных отходов, разделять мусор на фракции для последующей его вторичной переработки и утилизации. Но это далеко не так.

Если бы возле каждого дома были бы контейнеры для раздельного сбора мусора, то с уверенностью можно было сказать: в один из них точно жильцы выбрасывали бы бумагу, в другой — пластик, в третий — стекло, в четвертый — пищевые отходы и так далее. Но пока этого нет, и можно только гадать, когда мы к этому придем. Но есть опасные отходы: ртутные лампы, термометры, просроченные медикаменты, батарейки, аккумуляторы, картриджи, автопокрышки и многое другое, что нельзя ни в коем случае выбрасывать вместе с другими отходами, но зачастую выбрасывается! Чтобы как-то уменьшить вред, который приносит такое, мягко сказать, беспечное отношение людей к собственному будущему и будущему своих детей, Агентство «Ртутная безопасность» регулярно проводит акции во многих городах края и России по сбору опасных отходов. Такие передвижные пункты сбора опасных отходов в рамках экологических акций регулярно работали в спальных районах Краснодара, и люди уже привыкли к ним. Зная, что раз в квартал сотрудники «Ртутной безопасности» обязательно проведут такое мероприятие, многие краснодарцы специально собирали использованные батарейки, аккумуляторы, не выбрасывали просто так отработавшую свое технику, вышедшие из строя мобильные телефоны, а несли всё это «добро» на импровизированные пункты сбора отходов для дальнейшей его переработки.

— В этом году мы неоднократно проводили экоакции в Краснодаре, Новороссийске, Майкопе, впервые — в Горячем Ключе. Частыми стали подобные мероприятия в Крыму, где находится наш юридический адрес и есть собственное представительство,— рассказывает начальник отдела продаж ООО «Агентство „Ртутная безопасность”» Екатерина Кравченко. — Надо сказать, что люди уже привыкли к нашим акциям, проявляют большую активность, регулярно звонят нам и интересуются, когда будут следующие мероприятия. Мы не отказываемся от их проведения, но сегодня для нас приоритетным направлением стало сотрудничество с администрациями муниципалитетов по организации стационарных пунктов по сбору опасных отходов — установке на территориях населенных пунктов специальных противовандальных экобоксов.

Таких экобоксов «Ртутной безопасности» установлено на сегодняшний день шестнадцать в семи сельских поселениях Кубани (трех поселениях Крыловского района — Шевченковском, Крыловском, Новосергиевском, в Кирпильском — Усть-Лабинского района, в Крыловском и на хуторе Куликовском Ленинградского района, в Ахтырском поселке Абинского района) и в двух городах — Майкопе (Адыгея) и Новороссийске. К сожалению, в этом списке нет пока города-миллионнера — Краснодара. В скором времени наконец планируют установить несколько экобоксов «Ртутной безопасности» в Сочи.

Кстати, стоимость одного экобокса равняется в среднем 35 тысячам рублей, плюс оплата за его обслуживание — на сегодняшний момент это 20 тысяч рублей в год. Согласитесь, такая сумма, потраченная муниципалитетом на экологию, будет вполне оправданна.

А вот на Майкоп кубанцам впору равняться. Ведь в рамках специального экопроекта в столице Адыгеи уже установлено три антивандальных экобокса для сбора опасных отходов. А в планах у властей намного расширить количество подобных адресов, где были бы расположены экобоксы, и активировать специальную карту, чтобы как можно больше людей могло пользоваться ею.

Что происходит с отходами, которые поступают в «Ртутную безопасность»? Часть перерабатывается на собственных производственных площадях компании. Так, в станице Холмской утилизируются просроченные медикаменты, резинотехнические изделия и автопокрышки. Для каждого вида отходов предусмотрена своя технология переработки. Например, автопрокрышки перерабатываются на пиролизной установке.

Другая часть собираемых сотрудниками «Ртутной безопасности» отходов передается потом контрагентам. Так, батарейки и аккумуляторы поступают на питерское предприятие «Меркурий».

— Мы стараемся участвовать во всех экологических акциях, начиная от фестиваля энергосбережения и заканчивая акциями в общеобразовательных учреждениях, например, по сбору батареек. Нам важно это делать, потому что это нужно людям. Многим сегодня небезразлично, как будут жить следующие поколения, каким воздухом дышать, чем питаться. Мы задаем себе вопрос: кто, если не мы, будет постоянно напоминать о проблеме утилизации опасных отходов? И, занимаясь этим целенаправленно, мы идем по пути поиска ее решений,— говорит Екатерина Кравченко.

У «Ртутной безопасности» много партнеров, с которыми агентство связывают давние и крепкие отношения. Длительное сотрудничество связывает «Ртутную безопасность» с краснодарским Эколого-биологическим центром.

— Это наш идейный партнер,— говорит Екатерина Кравченко.

На прошлой неделе в Эколого-биологическом центре прошел праздник «Экодвор», приуроченный к Международному дню Черного моря. В рамках акции сотрудники «Ртутной безопасности» и АО «Мусороуборочная компания» организовали здесь импровизированный пункт раздельного сбора мусора. Ребята, а участниками экоакции стали около ста человек — учащиеся краснодарской школы №10 и динской СОШ №4, сдали макулатуру, батарейки, пластиковые бутылки, старую оргтехнику и другое.

— Мы часто проводим подобные мероприятия. Чтобы сохранить нашу планету, уменьшить количество опасных отходов нашей жизнедеятельности, которые в огромных масштабах загрязняют ее, надо учить подрастающее поколение, как обращаться с мусором, что делать, чтобы его было меньше,— говорит методист Эколого-биологического центра Наталья Жданова. — А в рамках экологического урока «Подарок Черного моря» дети узнали больше о морских обитателях, находящихся на грани вымирания, о том, куда девается мусор, выбрасываемый людьми в воду, и что нужно делать, чтобы уменьшить негативное влияние человека на жизнь моря.

— Мы рассказываем детям о важности раздельного сбора мусора,— говорит инженер-эколог АО «Мусороуборочная компания» Анастасия Солоницкая. — Важно знать, что срок разложения некоторых видов отходов весьма велик. Так, обычная пластиковая бутылка разлагается 120—140 лет. А, например, стеклянная — тысячу лет. Единственное, что имеет короткий период разложения,— это пищевые отходы, но и они при определенных условиях могут быть опасными для человека. Поэтому так важно заниматься раздельным сбором мусора. Например, на сегодняшний день в Краснодаре по 37 адресам нами установлены контейнеры для сбора пластика, который мы в дальнейшем передаем на перерабатывающие заводы.

Важность таких мероприятий, как «Экодвор» в Эколого-биологическом центре Краснодара, трудно переоценить, но необходимо сознательное отношение всех нас к проблеме утилизации мусора. Тогда можно было бы говорить об эффективном решении проблемы опасных отходов уже в глобальном плане.

Марина ВЛАДИМИРОВА

Фото Константина СЕМЕНЦА