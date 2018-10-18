Только так можно добиться результата

Сочи сегодня — это не только «Русская Ривьера», один из самых популярных курортов страны. Ежегодно здесь проводятся сотни спортивных, деловых и культурных мероприятий, в том числе международного уровня. В числе самых ожидаемых в этом году — чемпионат мира по футболу. Надо ли говорить, что к содержанию сети дорог черноморского побережья предъявляются самые высокие требования и их состояние должно быть безукоризненным, ведь по большому счету это тоже имидж нашей страны. В настоящее время с этой задачей блестяще справляется ГУП КК «Дагомысское ДРСУ» под руководством Сафарбий Напсо.

Немного истории

Как и многие другие участники рынка, предприятие развивалось в русле экономических преобразований в стране. Однако уникальность Дагомысского ДРСУ в том, что на сегодня это единственное государственное предприятие в Краснодарском крае, которое занимается содержанием сети автомобильных дорог и осуществляет комплекс дорожно-строительных работ.

Период уверенного роста начался с 2011 года, с приходом на должность руководителя Сафарбий Напсо. За эти годы предприятие сделало значительный рывок по объемам работ и расширению производственной базы. Так, только за 2017 год оборот предприятия увеличился в полтора раза.

— Если в 2011 году в собственности организации значилось всего семь КАМАЗов, а численность коллектива не превышала 180 человек, то сейчас штат увеличился до 582 человек, а автопарк составляет 250 единиц современной техники,— рассказал в интервью Сафарбий Напсо.

Конечно, опыт и значительные объемы работ по ремонту и содержанию появились не сразу. Серьезным вызовом для всего коллектива и молодого руководителя стало участие в олимпийской стройке. Тогда предприятие приобрело уникальный опыт, выполнив серьезный комплекс работ по реконструкции и ремонту 28 автомобильных дорог в сжатые сроки. В дальнейшем объемы нарастали. В 2016 году было отремонтировано 32 улицы в четырех районах города-курорта Сочи, для чего было произведено порядка 25 тысяч тонн асфальтобетона, но уже в 2018 году отремонтировано сорок улиц. На данный момент ведется ремонт 17 км автомобильной дороги п. Лазаревское — а. Тхагапш.

Перед лицом стихии

В настоящее время предприятие содержит сеть автомобильных дорог общей протяженностью 460 км, в том числе 65 км — в городе-курорте Геленджике, 146 км — в Туапсинском районе, 249 км — в городе-курорте Сочи. Дороги начинаются от северной части Лазаревского района и идут по всему черноморскому побережью. Но, пожалуй, самый сложный — Сочинский участок: транспортные развязки, оживленные улицы с интенсивным трафиком, пешеходными зонами. Кроме того, компания ответственна за содержание 18,5 км трасс краевого значения, ведущих к горнолыжным курортам; 32 км дорог муниципального значения, расположенных в п. Красная Поляна и с. Эсто-Садок, и более 55 км — в Имеретинской низменности. Уже из одного только перечисления объектов становится понятна вся важность и сложность поставленной перед предприятием задачи — беспрепятственного проезда по всем дорогам круглый год, 24 часа в сутки.

Поскольку эти дороги высокого содержания, то к их потребительским свойствам предъявляются повышенные требования. То есть каждый конструктивный элемент содержится в состоянии, обеспечивающем круглосуточное, бесперебойное и безопасное движение автотранспортных средств. А ДТП с сопутствующими неудовлетворительными дорожными условиями, зависящими от дефектов содержания автомобильных дорог, просто недопустимо. Это накладывает на дорожников особые обязательства.

Обеспечить все эти требования помогает самая современная техника. Финансирует модернизацию автопарка администрация Краснодарского края совместно с краевым Министерством транспорта и дорожного хозяйства. Это в том числе объясняется необходимостью обеспечить государственную безопасность, например, при ликвидации чрезвычайных ситуаций.

— Государственные предприятия, особенно в таком сложном регионе, как Сочи, обязательно нужно сохранять,— уверен Сафарбий Напсо. — От природных катаклизмов никто не застрахован, природе не прикажешь. Например, многие гости и жители Сочи помнят лето 2015 года, когда в результате выпадения месячной нормы осадков произошло полномасштабное наводнение, в результате чего были затоплены многие районы города-курорта, а также дороги. Именно в этот ответственный момент к службам МЧС подключились дорожники Дагомысского ДРСУ, благодаря чему последствия ЧС были быстро ликвидированы. Разве смогла бы частная компания взять на себя такие обязательства? Вряд ли, да и такие ресурсы частник не может себе позволить: штат профессионалов, специальную технику…

Нужны дисциплина и контроль

Особенное внимание уделяется как количественному, так и качественному составу автопарка. Так, на сегодня в распоряжении дорожников современная автомобильная и дорожно-строительная техника ведущих марок, которая позволяет выполнять дорожно-строительные работы любого вида и сложности. Есть и «рабочие лошадки», незаменимые при комплексе работ по содержанию,— комбинированные машины. Летом такая машина может поливать, мыть, делать механизированную уборку, а зимой ставится зимний отвал, пескоразбрасыватель — и она превращается в вездеход. Есть и узкоспециализированная техника, например самоходная снегоуборочная машина Rolba высокой производительности, незаменимая при снежной очистке магистралей и горных дорог. А в летнем содержании применяются пылесосы, мойки — не каждая подрядная дорожная организация имеет подобные экземпляры. Конечно, есть одно важное условие: поскольку такие машины стоят довольно дорого, то машинисты, работающие на ней, предварительно проходят обучение, стажировки, сдают экзамены.

Чтобы содержать в порядке такое большое хозяйство, нужны дисциплина и контроль. Под эти задачи формировалась и структура предприятия. Изначально было сформировано два управления: по содержанию автомобильных дорог, а также по строительству и ремонту. Однако с увеличением объемов работ и расширением автопарка появилась потребность в повышении управляемости, поэтому в 2016 году было создано управление механизации — мощная структура с группами диспетчерской службы. Это позволило одновременно выпускать на линии до шестидесяти единиц техники, которые способны при необходимости работать круглосуточно, а ее обслуживанием занимаются механики. Для повышения эффективности и управляемости были созданы производственные участки: Лазаревский, Дагомысский, Головинский, Сочинский, Адлерский, Имеретинский и Краснополянский, и на каждом из них работает по две смены. Чтобы обеспечить беспрепятственный проезд по дорогам, бригады, которые состоят из механизаторов, водителей, дорожных рабочих, несут круглосуточную вахту.

Не будет преувеличением сказать, что качество работ в Дагомысском ДРСУ на первом месте. Сам Сафарбий Напсо перфекционист и трудоголик и того же требует от членов своей команды. Его принцип руководства иногда называют жестким, но именно это позволяет ставить цели и добиваться результата: «Если ты сделал выстрел, то он должен попасть в десятку». С расхожей фразой, что коллективу нужен «кнут и пряник», он не согласен:

— Я пряников вообще не понимаю. И всегда говорю, что хороший работник сам заработает себе на пряник. А на работе нужно полностью в нее погружаться, а не терять время на досужие разговоры. Зачем люди приходят на работу? Чтобы зарабатывать деньги.

Работать надо системно

Сафарбий Сальбиевич знает, что говорит, потому что сам 17 лет назад начинал свою трудовую деятельность тут же, в Дагомысском ДРСУ, простым дорожным рабочим. Затем шаг за шагом — был машинистом автогрейдера, мастером, главным инженером, а в 2011 году стал у руля предприятия, которое сумел вывести в число передовых в крае. Кстати, многие не выдерживают его высокого темпа жизни и требований. Коллеги шутят, что даже если на это место посадить пятерых руководителей, то эта пятерка вряд ли долго выдержит. Есть и еще один нюанс: ГУП КК «Дагомысское ДРСУ» — это опорное предприятие для региона. Очень важно, что государственное предприятие возглавляет человек, пользующийся уважением, что всегда принципиально в национальных регионах. Здесь мало занять кресло директора — надо еще завоевать авторитет среди коллег и подчиненных и достичь большого жизненного опыта. Этот опыт у Сафарбий Сальбиевича есть: за многолетний труд и заслуги он награжден медалями «За выдающийся вклад в развитие Кубани» III, II и I степени, знаком почета «Признание и почет сочинцев» и «За трудовые успехи на благо города Сочи».

Сам Сафарбий Напсо говорит, что в специфике работы дорожной организации нет ничего сложного — все виды работ давно известны и отработаны: ремонт, капитальный ремонт, комплекс работ по содержанию. Здесь трудно придумать что-то новое. Но очень важна выстроенная система предприятия. Руководитель должен уметь быстро принимать решения, а команда — идеально эти решения выполнять. На сегодня Дагомысское ДРСУ — одно из основных предприятий, которое занимается содержанием дорог в Краснодарском крае. И настроил эту систему именно руководитель. Именно ему сегодня руководство края доверяет этот фронт работ, зная, что его команда не подведет, все дороги будут в отличном состоянии. «Работать надо системно»,— отмечает Сафарбий Напсо.

Может показаться, что ГУПу легче развиваться по сравнению с частными структурами: ту же технику закупает государство. Но всё не так просто: если собственник предприятия волен сам распоряжаться, как и на чем сэкономить и на что направить прибыль, то руководитель государственного предприятия ограничен множеством законов, требований и нормативов. При этом вся экономическая деятельность абсолютно прозрачна для заказчика, контролирующих и надзорных органов, контрагентов. Но в конкурсах на государственные контракты приходится участвовать на общих условиях, а значит, зачастую конкурировать с недобросовестными участниками рынка, которые могут сильно снижать цену контракта. ГУП, будучи социально ответственным предприятием, этого сделать не может. Ведь он выплачивает белую зарплату, представляет все социальные гарантии, предусмотренные трудовым законодательством РФ, платит налоги в местную казну. В таких условиях достичь высокой прибыли крайне сложно. Но тем не менее именно такие организации являются опорой экономики региона. Именно такие люди нужны России.