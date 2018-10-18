Вверх по «Лестнице», ведущей в жизнь

В августе отметила двухлетие инклюзивная театральная студия «Лестница» для детей и взрослых — первая и пока единственная в своем роде не только в Краснодаре, но и на Кубани: из 32 артистов ее коллектива двадцать семь — люди в возрасте от 6 до 45 лет с ограниченными возможностями, от ДЦП до аутизма, синдрома Дауна и нарушений зрения. Вместе с основательницей «Лестницы» Еленой Гаиповой они подтверждают, что театр открывает для людей с повышенными потребностями поистине безграничные возможности творческой абилитации — адаптации их к вхождению в общество.

Театр «детей-лучиков» и не только

…Когда листаешь альбомы на сайте «Лестницы», не устаешь удивляться тому, как преображаются на импровизированной сцене студийцы. Вот «дети-лучики» из младшей группы «Ступеньки» с синдромом Дауна, ДЦП, аутизмом — Настя, Даниил, Вероника, Володя или Костя робко улыбаются в камеру фотографа в разделе «Актеры», а вот они, в масках или аквагриме, тянут репку. И вытягивают — и репку, и простую сказку, хотя для кого-то из ребят просто стоять — труд, говорить — большой труд, улыбаться знакомым и незнакомым людям в зале — еще больший труд! На юбилее студийцы показали три спектакля: ту самую «Репку», постановку взрослой группы «Шаг» (есть еще средняя — «Подсолнухи») «Повелитель игр» и пластический эскиз «Первая ступень».

Сегодня в репертуаре «Лестницы» спектаклей — как в профессиональном театре, на зрителя разных возрастов и вкусов, которые играют артисты детской и взрослой групп: «Алиса в Стране чудес», «Здравствуй, детство», «Колобок», «Новогодние приключения Звездочки», «Пороки», «Случай», «Точь-в-точь, да не в точь» и др. В них играют не только особенные артисты разных возрастов с разными диагнозами — от заболеваний центральной нервной системы до атрофии зрительных нервов, но и все желающие. Каждый может прийти в «Лестницу», чтобы два раза в неделю заниматься актерским мастерством, сценическими речью и движением, работать над этюдами на коллективных и индивидуальных репетициях, делать декорации и костюмы, участвовать в отчетных показах — и стать частью труппы, где артистов не делят на особенных и обычных…

— Наша студия образовалась два года назад, и за это время мы сделали очень много: провели и приняли участие в 42 мероприятиях, поставили шесть спектаклей, включая два новогодних — учебные показы проводим каждые полтора-два месяца. Совместно с Краснодарским госуниверситетом физкультуры, спорта и туризма в минувшем ноябре поставили спектакль «Повелитель игр» по трем написанным студийцами пьесам — его при поддержке Министерства культуры Краснодарского края мы показали на сцене краевого театра кукол. Зачем это нужно? Чтобы особенные артисты и студенты приобрели неоценимый жизненный опыт, новые навыки и знания, чтобы почувствовали себя обычными,— говорит руководитель инклюзивной театральной студии «Лестница» и директор АНО «ИТС „Лестница”» Елена Гаипова.

Открыться миру

— Занятия актерским мастерством и участие в спектаклях — это использование разнообразных игровых приемов, а оно дает возможность людям с ограниченными возможностями раскрыть свою индивидуальность и сильные стороны. Те же совместные занятия со студентами помогают не замыкаться внутри среды, входить в обычную жизнь по мере возможности: в этом случае участие в творческом процессе для замкнутых, закрытых, боящихся мира детишек с синдромом Дауна или взрослых со слепотой — это и есть результат. Обычным же людям занятия и спектакли «Лестницы» помогают расти душевно и профессионально, дают положительную самооценку. Вот таким вот образом мы меняем восприятие обществом людей с ограниченными возможностями здоровья и одновременно решаем проблему их социализации в обществе,— продолжает Елена Анатольевна.

В ноябре прошлого года «Лестница» отпраздновала новоселье в культурном кластере в зданиях бывшего завода ЗИП, к которому шла два долгих года. Студия, чья миссия — познакомить с миром театра и импровизации всех желающих, включая людей с ограниченными возможностями здоровья, имеет статус автономной некоммерческой организации с апреля 2017 года и существует за счет добровольных взносов. До этого существующая с 2016 года студия была частной инициативой педагога Елены Гаиповой. Первые занятия в «Лестнице» посещали члены Краснодарской краевой общественной организации инвалидов «Восхождение» и дети из Краснодарской краевой общественной организации «Центр поддержки семей, воспитывающих детей с особенностями в развитии „Дети-лучики”»: они проходили на территории «Восхождения» и в Молодежном центре.

Когда два года назад подходящее помещение для «Лестницы» было найдено, Елена Анатольевна с супругом начала в нем ремонт, в первый год вкладывая лишь свои средства. А потом при участии регионального Минкульта на помощь инклюзивной театральной студии «Лестница» пришли благотворители: Департамент промышленной политики Краснодарского края, местное отделение Союза архитекторов России, ООО «ЕвроХим — Белореченские минеральные удобрения» финансово помогли сделать ремонт в новом помещении… Сейчас в просторных и светлых репетиционных залах студийцы работают над четырьмя новыми спектаклями и готовятся к фестивалю «Улыбки детей», который пройдет 10—11 ноября в Центре молодежной политики и Доме культуры учащейся молодежи в рамках краевого фестиваля «Дружба народов — единство России»: особенные актеры смогут показать свои номера и спектакли, получить дипломы и кубки.

Есть заявка на президентский грант!

Такую махину, как «Лестница», которой требуется арендовать помещение и оборудование, платить коммунальные услуги, Елена Гаипова вначале тянула сама, потом стали помогать спонсоры. Однако, чем больше будет студия, тем большему количеству инвалидов она сможет помочь. И Елена Анатольевна подготовила и подала на второй конкурс-2018 Фонда президентских грантов заявку «Инклюзивная театральная студия „Лестница” для детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья как средство реабилитации, социальной адаптации и профессиональной ориентации», которая сейчас проходит экспертизу.

— Если АНО «Инклюзивная театральная студия „Лестница”» получит грант, мы сможем в течение почти года направить его средства на качественное повышение уровня социальной адаптации и творческой реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья посредством театра. Например, продолжать привлекать к нашим занятиям студентов направления «Режиссура театрализованных представлений и праздников» Краснодарского госуниверситета физкультуры, спорта и туризма, сможем поставить четыре спектакля и показать их широкому кругу зрителей,— объясняет Елена Анатольевна.

А еще — качественно улучшить жизни людей с ограниченными возможностями здоровья. Потому что занятия по развитию речи и пластики, изучение поэзии и прозы классиков, музыки, живописи, хореографии делают их увереннее не только на сцене, но и в жизни.

— Меняются обе стороны: дети и взрослые с инвалидностью и без нее, между которыми стираются границы. Через театр повышается самооценка особенных актеров, появляется мотивация к активной жизни, улучшается речь, психологическое состояние. И главное — выбрать профессию, ведь в студии наши воспитанники получают представление о работе костюмера, декоратора, свето- и звукорежиссера, художника и других мастеров своего дела,— добавляет Елена Гаипова.

К слову

Больше о студии «Лестница» и о том, как стать ее воспитанником или меценатом, можно узнать на сайте http://teatr-lestniza.ru/.

Приходите!

Инклюзивная театральная студия «Лестница» приглашает на открытый показ спектакля ее воспитанников и педагогов «Соблазны» по басням И. Крылова и С. Михалкова: он пройдет 20 октября, в 13:00, в зале студии по адресу: г. Краснодар, ул. Зиповская, 5в, литера Х, этаж 4.

Анастасия КУРОПАТЧЕНКО