Краснодарские эксперты ОНФ оценили качество ремонтных работ на дорогах

В рамках проекта Общероссийского народного фронта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» эксперты ОНФ совместно с департаментом транспорта и дорожного хозяйства города Краснодара провели выездное мероприятие для оценки качества выполненных работ на участках ул. Артиллерийской от ул. Котовского до ул. Воровского, а также ул. Карла Маркса от ул. Северной до Рылеева.

Общая стоимость заключенных муниципальных контрактов в 2018 г. составляет 1 млрд. 982 млн. 114 тыс. 408 рублей. В настоящее время освоено более 1,8 млрд. рублей.

«По состоянию на 16 октября 2018 года в полном объеме завершены работы по 59 объектам, а на 7 участках дорожной сети ведутся активные ремонтные работы. До 1 ноября этого года планируется окончить все дорожно-ремонтные работы по муниципальным контрактам», - прокомментировал ситуацию руководитель департамента транспорта и дорожного хозяйства города Краснодара Владимир Архипов.

В ходе мероприятия участники явились свидетелями произошедшего ДТП на пересечении улиц Карла Маркса и Власова. Одной из причин аварийной ситуация мог явиться дорожный знак, плохо просматривающийся из-за обширно растущих деревьев. Другой выявленной экспертами ОНФ проблемой явился поворот на перекрестке улиц Карла Маркса и Рылеева, где из-за недостаточного широкого дорожного полотна автомобилистам приходится заезжать на обочину, что может повлечь за собой травмоопасную ситуацию, как для водителей, так и для пешеходов.

«Результаты проведенного рейда в части ремонта улично-дорожной сети показали достаточно хорошие результаты работы сотрудников департамента, однако были выявлены другие нарушения, которые общественники берут на контроль», - прокомментировал координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» Александр Балицкий.

По статистике ГИБДД около 40% ДТП происходит из-за всевозможных недостатков в содержании дорог. Рабочие бросают неогороженные ямы, в которые, как в ловушку попадают водители на своем автотранспорте, дорожные службы не успевают отслеживать состояние разметки и видимость дорожных знаков, коммунальные службы не следят за уборкой контейнерных баков и автомобилистам приходится объезжать горы мусора скопившиеся на дороге. Проезжая часть становится опасной как для водителей, так и для пешеходов.

«Сегодня эксперты ОНФ оценили качество дорог в Краснодаре. Мы были приятно удивлены, что качество проинспектированных дорог находится в удовлетворительном состоянии. Неплохо было бы дорожным службам убрать мусор с проезжей части и держать на контроле состояние разметки», - отметил руководитель регионального исполкома ОНФ Сергей Костылев.

Эксперты ОНФ взяли на контроль ситуацию с мусорными баками рядом с проезжей частью, а также «заросшими» дорожными знаками, регулирующими движение автомобилей в Краснодаре и крае.

По итогам выездного мероприятия было принято решение проводить совместные мероприятия по оценке качества проведенных работ на постоянной основе.