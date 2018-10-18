Приставы Анапы взыскали 68 млн рублей с организации-рецидивиста

Почти 68 миллионов рублей взыскали работники Анапского городского отдела УФССП России по Краснодарскому краю с организации-должника, действующей в сфере транспортировки газа за границу. Работа велась в рамках сводного исполнительного производства по двум направлениям – взысканию задолженностей по заработной плате и налоговым платежам.

В результате грамотных исполнительных действий судебные приставы добились погашения долга по зарплате в размере почти 15 миллионов 40 тысяч рублей. Помимо этого была взыскана и перечислена в бюджет задолженность по налоговым платежам в сумме свыше 54 миллионов 696 тысяч рублей.

Отметим, что данную организацию хорошо знают в Анапском отделе судебных приставов. Многомиллионные взыскания с этого юридического лица производились уже неоднократно. Так в 2016 году в пользу работающих по контракту с организацией охранников производилось взыскание заработной платы. А в прошлом году судебные приставы взыскивали с этого же должника налоги, пени и сборы.