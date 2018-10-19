Лучший участковый Кубани

На официальном сайте ГУ МВД России по Краснодарскому краю завершилось онлайн-голосование за победителя регионального этапа ежегодного Всероссийского конкурса «Народный участковый».

В голосовании приняло участие около двух тысяч интернет-пользователей. В течение недели они оставляли свои голоса за участковых уполномоченных полиции из 44 территориальных органов МВД России на районном уровне Краснодарского края.

В результате наибольшее количество интернет-голосов набрал участковый уполномоченный отдела полиции Центрального округа Управления МВД России по г. Краснодару лейтенант полиции Георгий Орехов.

Свою карьеру в органах внутренних дел Георгий Владимирович начал всего три с половиной года назад. Сейчас лейтенант полиции обслуживает административный участок №72 города Краснодара. Работа тяжелая, но полицейский выбрал ее осознанно. Примером для него послужил отец — сотрудник органов внутренних дел. По словам Георгия, служба участковых наиболее интересна. Она приближена к людям и тесно взаимодействует с остальными подразделениями.

— Ежедневно ко мне за помощью обращаются местные жители со своими проблемами. Оказать им поддержку и помощь считаю своим профессиональным долгом,— отмечает победитель.

Накануне своего профессионального праздника лейтенант полиции Орехов будет представлять Краснодарский край в финале всероссийского конкурса, где за звание «Народный участковый» будут бороться представители всех субъектов России.

Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю