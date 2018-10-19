Значимый для края проект

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что решение правительства о включении трассы А289 «Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк» в федеральный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года имеет особое значение для края.

— Реконструкция трассы к Крымскому мосту увеличит ее пропускную способность. Наши предложения по этому вопросу были услышаны, решение принято в рекордно короткие сроки,— отметил Вениамин Кондратьев.

Он подчеркнул, что строительство дороги начнется заново, что потребует значительных финансовых вложений.

— Очевидно, что за свои средства провести необходимую реконструкцию трассы, соответствующую транспортно-эксплуатационным характеристикам, а это 136 километров, не представляется возможным для края. Та сумма, которую озвучивают эксперты, порядка 90 миллиардов рублей, неподъемная для бюджета региона, и здесь мы рады поддержке правительства,— пояснил губернатор.

По его словам, уже сегодня дороги региона испытывают большую нагрузку из-за того, что подъездной маршрут пролегает через населенные пункты.

— В летний сезон мы столкнулись с дорожными заторами в этом направлении. Сегодня это самый короткий путь к Крымскому мосту, поэтому он должен быть скоростным и качественным, а самое главное — безопасным. Для Кубани этот проект не просто инфраструктурное решение, но и новая точка роста экономики,— резюмировал глава региона.