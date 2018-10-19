По поручению президента России губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел личный прием граждан. В мероприятии приняли участие главный федеральный инспектор по региону аппарата полпреда Президента РФ в Южном федеральном округе Алексей Ермаков, руководители профильных министерств и ведомств, главы муниципальных образований.

Евгения Ляшенко из города Гулькевичи обратилась к губернатору с просьбой оказать содействие в ремонте автомобильной дороги по улице Прогресс. Здесь достаточно интенсивное движение, рядом находится школа и детский сад. Протяженность участка составляет более одного километра, его реконструкция разгрузит соседний мост, связывающий две части города. Это позволит в том числе решить проблему пробок в Гулькевичах.

— Краснодарский край постоянно развивается, увеличивается количество личного транспорта, растет объем грузоперевозок, а значит, улучшается экономика. Дороги, их качество не должны отставать от реальной жизни,— акцентировал Вениамин Кондратьев, поручив взять вопрос ремонта данного участка на особый контроль.

Как пояснил первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Андрей Коновалов, работы планируется провести в два этапа. Первый участок протяженностью 480 метров завершат до конца 2018 года. Полное окончание ремонта намечено на сентябрь 2019 года. На выполнение работ из краевого и местного бюджетов выделят более тридцати миллионов рублей.

Кроме того, в ходе личного приема жительница Курганинского района Марина Аксенова попросила помочь в строительстве офиса врача общей практики в станице Воздвиженской. В настоящий момент в населенном пункте проживает около 2,5 тысячи человек, уточнила заявительница.

— У нас есть амбулатория, но она в ветхом состоянии, и «скорую помощь» приходится вызывать из соседней станицы,— отметила Марина Аксенова.

Глава Курганинского района Андрей Ворушилин доложил, что муниципалитет совместно с краевым Министерством здравоохранения работает над решением проблемы доступности медицинских услуг на селе. В настоящее время проведены конкурсные процедуры на строительство офиса ВОП, начаты строительно-монтажные работы. Заключен контракт на приобретение и монтаж оборудования. Общее финансирование составляет почти десять миллионов рублей.

Вениамин Кондратьев поручил завершить необходимые строительные работы к началу 2019 года, чтобы в ближайшее время в офисе врача общей практики стали принимать пациентов.

— Такая форма медицинской помощи прижилась на селе, она себя оправдывает. И здесь важна работа, направленная не только на лечение, но и на профилактику. Наши труженики часто забывают о своем здоровье, их сложно уговорить поехать к врачу, поэтому на селе врач однозначно должен быть рядом,— акцентировал губернатор.

Максима Марандыкина из Новокубанска интересовали сроки завершения благоустройства парковой зоны в городе. Объект был выбран жителями для участия в федеральной программе по формированию комфортной городской среды. Как отметил министр ТЭК и ЖКХ края Александр Волошин, в августе был заключен контракт с подрядчиком, пятьдесят процентов от общего объема работ уже выполнено. До 15 декабря текущего года благоустройство будет завершено. Планируется реконструировать аллеи, тротуары, провести освещение, установить скамейки, обустроить детские, спортивные площадки. Из бюджетов различного уровня на обустройство парка выделено почти 19 миллионов рублей.

По словам Вениамина Кондратьева, необходимо усилить информирование населения о работах, которые проводятся на Кубани в рамках проекта.

— Благоустройство территорий — это федеральная программа, мы работаем по принципу софинансирования, и всё зависит от сроков поступления средств. Но, если деньги уже доведены, нужно четко объяснять жителям, что и в какие сроки будет построено по выбранным ими проектам. Людям нужна конкретика,— подчеркнул губернатор.