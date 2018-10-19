Дороги как фактор экономического развития

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел совещание с работниками дорожного хозяйства Кубани, в ходе которого обсудил развитие отрасли. В мероприятии также принял участие первый вице-губернатор региона Андрей Алексеенко.

Глава края отметил, что дороги края сегодня считаются одними из лучших в стране. Это признают и жители, и туристы.

— Именно по дороге они безошибочно определяют, где закончилась граница соседнего региона и началась Кубань,— обратился к присутствующим Вениамин Кондратьев. — Дороги — это развитая экономика, инвестиционная привлекательность и, конечно, комфортная жизнь людей. Благодаря федеральной поддержке, беспрецедентному финансированию отрасли до конца текущего года планируется завершить значительный объем работ. Только в Краснодаре в этом году впервые отремонтировано девяносто километров улиц. Приводим их в порядок комплексно — с тротуарами, бордюрами, ограждениями. Важно, что мы ушли от точечного ремонта. Он не способствует качеству дорог.

В целом по краю в текущем году будет отремонтировано около 720 километров региональных автодорог, шесть мостов. Запланировано выполнение дорогостоящих работ по восстановлению тринадцати участков, разрушенных оползнями в Апшеронском, Туапсинском районах и в Сочи, обустройство электроосвещением более сорока километров транспортных артерий. Напомним: объем дорожного фонда в текущем году составляет 28,7 млрд рублей.

Всего за последние три года на региональных трассах было построено и реконструировано девятнадцать объектов. Например, мост через реку Пшеха в Белореченском районе, дорога станица Нижегородская — Мезмай — Лагонаки в Апшеронском районе, трасса станица Тенгинская — граница Республики Адыгея. Благодаря федеральной поддержке на территории края выполнена реконструкция участков магистрали М4 «Дон», построена Джубгинская развязка, уже эксплуатируется 42-километровый подъезд к Крымскому мосту.

В 2019 году масштабные работы по ремонту и реконструкции автомобильной сети будут продолжены. Ожидается, что объем дорожного фонда края превысит двадцать миллиардов рублей.

— Средства для того, чтобы своевременно ремонтировать любые дороги, есть. Эти вопросы всегда актуальны для людей, и мы со своей стороны должны обеспечить качество транспортных артерий в каждом населенном пункте,— сказал Вениамин Кондратьев.

Так, в следующем году планируется начать строительство обходов станицы Ленинградской и города Тимашевска. С просьбой создать эти объекты к губернатору обращались жители муниципалитетов.

Первый вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко добавил, что на федеральных участках проектируется Дальний западный обход Краснодара, транспортные развязки в Геленджике и дорога Цемдолина — Портовая в Новороссийске. Планируется кардинально реконструировать дорогу Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк — Белый.

Кроме того, в 2019 году Краснодарский край приступит к реализации нового национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Работы будут вестись не только в Краснодарской, но и во вновь созданных Сочинской и Новороссийской агломерациях. В следующем году в рамках проекта отремонтируют 177 километров улично-дорожной сети.

Также в ходе мероприятия Вениамин Кондратьев вручил награды лучшим работникам дорожного хозяйства региона. За многолетний труд, профессиональное мастерство и большой личный вклад в развитие отрасли медаль «За выдающийся вклад в развитие Кубани III степени» получил главный инженер ГУП Краснодарского края «Дагомысское дорожное ремонтно-строительное управление» Александр Сидоров. Одиннадцати специалистам отрасли из разных муниципалитетов объявлена благодарность главы края. Почетное звание «Заслуженный дорожник Кубани» получили шесть человек, еще трое награждены почетной грамотой администрации края. Также благодарность министра транспорта РФ объявлена 16 специалистам.