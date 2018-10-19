Молодежь нуждается в наставниках

В стенах краевого парламента состоялась третья парламентская встреча с представителями Русской православной церкви, приуроченная к XXIV Всекубанским духовно-образовательным Кирилло-Мефодиевским чтениям. Провел ее спикер Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.

Участие в беседе приняли епископ Туапсинский, викарий Екатеринодарской епархии Дионисий, депутаты ЗСК и Совета молодых депутатов Кубани, представители Кубанской метрополии, администрации края, общественности, казачества. Тема, вынесенная в рамках встречи на обсуждение, как и нынешних Кирилло-Мефодиевских чтений,— «Молодежь: свобода и ответственность».

— Свобода и ответственность — две стороны одной медали. Нет прав без обязанностей. Как и нет свободы без ответственности и чувства долга, без умения отвечать за свои слова и поступки. Но понимание чувства ответственности само не приходит — его нужно формировать у молодежи,— сказал Юрий Бурлачко.

Епископ Туапсинский, викарий Екатеринодарской епархии Дионисий, приветствуя собравшихся от имени митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора, подчеркнул:

— Тема воспитания молодежи должна стоять для всех нас на первом месте, так как молодежь — это наше будущее. Сердца пастырей болят за молодежь. Наша цель — помочь молодежи найти себя в этом мире, выбрать правильный путь в жизни.

Представители церкви, администрации края, депутаты ЗСК обменялись мнениями по поводу того, как сегодня нужно строить работу с подрастающим поколением, от каких угроз сегодняшнего дня спасать, чему учить.

В дискуссии приняли участие руководитель отдела религиозного образования и катехизации Екатеринодарской епархии протоиерей Александр Игнатов, руководитель отдела по делам молодежи Екатеринодарской и Кубанской епархии протоиерей Дмитрий Руднев, директор Департамента внутренней политики администрации края Галина Москалева, заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Евгений Бардиж и другие участники встречи.

Они говорили о негативном значении чрезмерного увлечения молодежи киберспортом и чужеродными праздниками, а также о нехватке наставников в казачьих классах, о том, на что действительно стоит тратить свои время и силы молодежи.

— Особую озабоченность вызывает вопрос именно воспитания молодежи. Мы не хотим вмешиваться в учебный процесс. Но всё же есть понимание того, что в него должна вкладываться частица души педагогов, наставников! — сказал спикер ЗСК, подводя итог разговору.

Предложенный проект резолюции по итогам встречи было решено дополнить с учетом конкретных предложений, поступивших от участников встречи. В ней, в частности, говорится о необходимости активизировать работу по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения и молодежи, пропагандировать культурные, нравственные и семейные ценности, традиционный уклад жизни, уважение к истории России и Краснодарского края.

Подготовила Марина ВЛАДИМИРОВА