Детский отдых — забота взрослых

Председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко провел планерное совещание, на котором депутаты кубанского парламента обсудили итоги летней оздоровительной кампании детей в нашем регионе.

— Все вопросы, которые связаны с заботой о юном поколении, находятся на особом контроле депутатов,— подчеркнул Юрий Бурлачко, открывая совещание. — Дети — наше будущее, и очень важно, чтобы они были здоровыми. Поэтому на совещании хочется услышать не только о позитивных результатах в оздоровлении подрастающего поколения, но и о проблемных вопросах, к решению которых могут подключиться депутаты Законодательного Собрания края.

По словам министра труда и социального развития Краснодарского края Константина Федоренко, который подробно рассказал об итогах отдыха и оздоровления кубанских детей, летняя кампания прошла успешно и Краснодарский край по праву остается самой большой здравницей России. Он отметил, что за три летних месяца всеми формами отдыха, оздоровления и детско-юношеского туризма было охвачено 615,7 тысячи детей, из них более 167 тысяч детей из 67 регионов России и пяти государств. В этом году в крае на 20 тысяч кубанских детей оздоровлено больше, чем в 2017-м. Всего этим летом отдыхом и оздоровлением детей занималось 1737 организаций.

Министр уточнил, что использовались самые различные формы детского отдыха. Это санаторно-курортное и амбулаторное лечение, отдых и оздоровление подрастающего поколения в загородных лагерях, занятость в пришкольных и палаточных лагерях, в лагерях труда и отдыха, а также участие детей в походах и экскурсиях. Два миллиарда рублей на эти цели предусмотрено в краевом бюджете, что на 93 миллиона больше, чем в прошлом году.

Очень важно, чтобы детский отдых был безопасным. Как и в прежние годы, этому было уделено особое внимание и проведена большая работа на курортах региона. Именно поэтому не допущено возникновение чрезвычайных ситуаций с тяжелыми последствиями.

В то же время министр сказал, что в крае не удалось решить проблему сокращения и перепрофилирования детских здравниц. В частности, две организации в Геленджике и одна в Тихорецком районе не приняли детей на летний отдых из-за экономических сложностей и многочисленных проверок, проводимых контролирующими ведомствами.

— Профильным ведомствам необходимо принять меры по сохранению сети курортных учреждений,— подчеркнул спикер кубанского парламента Юрий Бурлачко. — Несомненно, количество проверок сокращать нельзя, потому как речь идет о безопасности детей. В то же время необходимо найти решение этой проблемы, для чего нужно эффективнее работать с детскими здравницами. И здесь важную роль играет активная позиция власти.

Первый заместитель министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Светлана Балаева рассказала о проводимой работе в сфере туризма, а председатель комитета ЗСК по вопросам использования природных ресурсов, экологической безопасности, санаторно-курортного комплекса и туризма Александр Джеус подчеркнул, что для увеличения охвата детей летним отдыхом необходимо принятие целевой федеральной программы, а также развитие государственно-частного партнерства. Что касается палаточных лагерей и так называемых лагерей приключений, то их также необходимо развивать, потому что для этого не требуется большого финансирования.

На планерном совещании шла речь и о причинах снижения количества оздоровленных детей из регионов России и других государств, о сокращении в этом году внебюджетных средств, направленных на летнюю детскую оздоровительную кампанию. Кроме этого депутатов интересовали вопросы, которые касаются дальнейшего улучшения организации отдыха и оздоровления детей в Краснодарском крае и популяризации пешего туризма среди подрастающего поколения.

Итогом планерного совещания стала принятая депутатами резолюция, согласно которой Министерству труда и социального развития и Министерству курортов, туризма и олимпийского наследия края рекомендовано улучшить взаимодействие между ведомствами и коллективами санаторно-курортных учреждений для обеспечения детей качественным лечением, комфортным и безопасным отдыхом.

Михаил МУСАЕВ