Соответствуя мировым стандартам

Вице-губернатор Краснодарского края Василий Швец и руководитель Департамента промышленной политики региона Иван Куликов приняли участие в церемонии открытия завода по производству строительной химии.

Немецкий концерн BASF запустил в Краснодаре производство добавок в бетон, объем инвестиций компании составил около двух миллионов евро, мощность завода превышает пять тысяч тонн продукции в год.

Василий Швец отметил, что открытие нового производства положительно скажется на рынке стройматериалов региона.

— Это еще одна страница в летописи дружбы и партнерства Кубани и Германии: в регионе уже успешно работает несколько крупных немецких компаний. Это значит, что Кубань соответствует мировым стандартам бизнеса,— сказал заместитель главы края.

Так, проект был реализован в два этапа, компания создала производственно-логистический хаб на юге России.

— Производство строительных материалов — это один из приоритетов развития промышленной политики нашего региона. Я убежден, что продукт, который будет выпускаться на этом современном заводе, будет востребован не только в крае, но и за его пределами,— подчеркнул Иван Куликов, отметив, что запуск предприятия позволит компании существенно сократить сроки поставок для клиентов из ЮФО и предложить им широкий ассортимент продукции, адаптированной для применения в регионе.

Технологический цикл нового предприятия будет практически полностью построен на использовании российского сырья, а производство — экологически чистым и безотходным. Линейка продукции завода будет состоять из двадцати видов. Специально для юга России химики BASF разработали три новые рецептуры добавок. Они позволят улучшить пластичность бетонной смеси при низком водопотреблении и одновременно повысить прочность бетона.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отмечал, что регион заинтересован в успешных партнерах, которые позволят быстро и результативно набрать темп в развитии промышленности. Со своей стороны край готов оказывать всестороннюю поддержку, в том числе по предоставлению налоговых льгот и различных преференций.

Так, в сентябре в Краснодаре немецкая компания по производству моторных инструментов для сельского и лесного хозяйства STIHL открыла логистический комплекс площадью девять тысяч квадратных метров.