Приоритетное направление развития туризма

Министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Христофор Константиниди принял участие в форуме по развитию активных видов туризма, который прошел в рамках фестиваля «Лагонаки-2018».

В мероприятии также приняли участие председатель комитета Республики Адыгея по туризму и курортам Инвер Калашаов, профессиональный путешественник Александр Елисеев, заместители глав девяти муниципалитетов. Участники форума обсудили лучшие практики развития активных видов туризма, меры по увеличению турпотока в низкий сезон, создание новых туристических продуктов и другие темы.

— Активный туризм — одно из приоритетных направлений, обозначенных в Концепции развития санаторно-курортного и туристского комплекса края до 2030 года, которую утвердил губернатор Кубани,— прокомментировал итоги работы форума Христофор Константиниди. — Диалог власти и бизнеса позволил выявить наиболее проблемные точки в развитии активных видов туризма. Уже внесен ряд предложений по развитию проектов, связанных с туристическими маршрутами, инвестиционные проекты, которые мы проработаем совместно с администрациями районов.

В целом участниками форума стали около двухсот представителей муниципальных образований горно-предгорных районов Кубани, туриндустрии, отраслевых общественных организаций, специалистов туристской отрасли края и Республики Адыгея, студентов профильных вузов.

В этом году фестиваль активного отдыха, проводимый Министерством курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края с 2015 года, стал настоящим семейным праздником, собрав в два с половиной раза больше посетителей, чем в прошлом.

Участниками события стали жители региона и гости, приехавшие со всей России, даже из Западной Сибири. Путешественники пробовали свои силы в мастер-классах профессионалов художественно-прикладного искусства и ремесленников, шеф-поваров и фотоблогеров. Самые юные участники учились разжигать костер, ставить палатку, изготавливать глиняную посуду, испытывали себя в турнире по фрисби и в приключенческой игре — геокешинге.

Также в рамках фестиваля состоялись показательные выступления команды маунтинбайкеров, экспозиция внедорожной техники и активных видов туризма, ярмарка фермерской и сувенирной продукции, дегустации блюд региональной, кавказкой, европейской кухонь и горного чая. На открытом огне приготовили сотни килограммов пельменей, пиццу и другие блюда.