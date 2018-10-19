Кубань — привлекательный для инвесторов регион

Вице-губернатор Краснодарского края Василий Швец провел заседание комиссии по улучшению инвестиционного климата Кубани.

Краснодарский край подтверждает звание одного из самых привлекательных регионов России для ведения бизнеса. По итогам первого полугодия Кубань занимает седьмое место в стране по объему инвестиций в региональную экономику.

— За шесть месяцев в край инвестировано порядка 170 миллиардов рублей. Это на семь процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. По темпам роста мы опережаем общероссийский показатель: в целом по стране он не превышает четырех процентов,— подчеркнул Василий Швец.

Вице-губернатор отметил, что наиболее привлекательными для инвесторов в этом году стали транспортный комплекс, промышленность и сельское хозяйство.

Лучшими муниципальными образованиями Краснодарского края по привлечению инвестиций стали Ейский и Калининский районы, а также город-курорт Геленджик.

Руководитель краевого Департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края Юрий Волков отметил, что за первые шесть месяцев текущего года в регионе реализовано 35 крупных инвестиционных проектов общей стоимостью более шестнадцати миллиардов рублей. Всего на этих предприятиях создано более тысячи новых рабочих мест.

— Положительные результаты возможны только при активном взаимодействии бизнеса и власти,— сказал Юрий Волков. — Только в этом году сотрудники ведомства провели более двухсот встреч с инвесторами, в ходе которых были найдены решения проблем, возникающих в ходе реализации проекта. Основные из них касаются земельных, юридических и правовых вопросов.

Руководитель департамента отметил, что на сегодняшний день на сопровождении в департаменте находится более шестидесяти инвестиционных проектов на общую сумму более 110 миллиардов рублей.

— Несмотря на хорошие показатели и цифры, мы не должны прекращать работу по постоянному улучшению инвестиционный климата края,— подчеркнул Василий Швец. — Привлечение инвестора в регион — это вопрос не только экономический, но и социальный: это новые рабочие места для жителей Кубани. Мы и дальше будем сопровождать инвесторов на всех этапах реализации их проектов, усиливать меры поддержки и делать Кубань наиболее привлекательным для бизнеса регионом России.