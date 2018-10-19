Долгосрочная перспектива экономического сотрудничества

Вице-губернатор Краснодарского края Сергей Болдин принял участие в переговорах по вопросу расширения торгово-экономического сотрудничества между Кубанью и Джизакской областью Узбекистана.

На встрече также присутствовали руководитель Департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства региона Юрий Волков, руководитель Департамента промышленной политики края Иван Куликов, глава Департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя края Роман Куринный. Делегацию республики возглавил заместитель хокима Джизакской области Улугбек Эгамов.

В приветственной речи Сергей Болдин отметил, что Джизакская область стала первым регионом Узбекистана, направившим делегацию в край.

— Убежден, что, благодаря предстоящему форуму межрегионального сотрудничества и обмену визитами, в дальнейшем будут расширены сферы взаимодействия и как следствие увеличены показатели внешней торговли. Товарооборот между республикой и краем пока небольшой: в 2017 году он составил 54 миллиона долларов США, однако эта цифра растет,— подчеркнул заместитель главы Кубани.

Сергей Болдин также акцентировал внимание на том, что региону особенно интересен опыт Узбекистана в развитии текстильной промышленности.

В свою очередь Улугбек Эгамов рассказал, что в ходе поездки увидел, насколько рынок Краснодарского края открытый и емкий, а уровень конкуренции высок.

Перед встречей узбекская делегация, в которую вошли представители бизнеса, посетила текстильную и плодоовощную оптовые базы в Краснодаре, Кореновский молочно-консервный комбинат. Также в рамках визита гости встретились с руководством краевой Торгово-промышленной палаты.

Как сообщили в Департаменте инвестиций и развития МСП, кубанским предприятиям, благодаря участию в B2B-встречах, удалось не только наладить первые двусторонние контакты, но и договориться о дальнейших долговременных партнерских отношениях с узбекскими компаниями, а с некоторыми из них — уже и о поставках продукции.