Вглядеться в глубь себя

Главный режиссер Краснодарского молодежного театра Даниил Безносов стабильно, раз за разом, спасает зрителей от разочарования. Что не премьера — особенная стилистика, умение задеть зрителя, заставить его включиться и думать над тем, что он видит на сцене.

Что касается последней премьеры, то «Звериные истории» по сборнику мини-пьес американского драматурга Дона Нигро бьют в цель и остаются в сердце и памяти так же верно, как и любовь к Молодежке.

Истории про зверей рассказываются так ярко и доходчиво, что действительно кажется, что практически каждая из них — это про тебя. Задевает история про диких индюшек и саксофон на дереве (актеры Александр Теханович, Евгений Парафилов и Инга Аничкина) — про мечту, которая по всем законам физики и разума не может сбыться, и все-таки от нее никак не хочется отказываться. Завораживает монолог Утконоса — Алексей Суханов так чудно говорит о своем персонаже, с такой меланхолией и мудрым спокойствием, что нельзя не проникнуться к нему сочувствием и желанием подружиться. Не могут не раздражать Попугаи (Полина Шипулина и заслуженный артист Кубани Алексей Алексеев) с их вечной историей про отношения и непонимание. История про кошачью теорию нитки — замечательный повод подумать о том, так ли уж правильно ты воспринимаешь жизнь и всё, что она тебе преподносит (в сцене заняты Анна Нежута, Олеся Никифорова, Ульяна Запольских, Алексей Теханович, Евгений Парафилов, Андрей Новопашин, Александр Киселев, Полина Шипулина, Инга Аничкина, Анастасия Радул, Евгения Стрельцова). Великолепна в роли Мыши заслуженная артистка Кубани Людмила Дорошева: передаваемый ею накал страсти (в данном случае — запретное влечение к сыру в мышеловке) может и зрителей довести до мурашек по коже. Ну а история про ожидание коров на бойне не может не заставить задуматься о нашем потребительском отношении к животным и одновременно о том, что и некоторым из нас, к несчастью, приходится ожидать неизвестности, и кто знает, что может скрываться за ее завесой…

Драматург Дон Нигро в одном из своих интервью сказал следующее: «Я люблю лабиринты и воспринимаю полное собрание моих пьес как один огромный лабиринт, в который можно войти в любой пьесе, а потом через связанных друг с другом персонажей найти путь в любую другую». Постановка «Звериных историй» на сцене Молодежного театра подтверждает это. Каждая их часть перекликается с любой другой, и думается, как в лабиринт, можно пройти из одной истории сразу же в любую другую. Примечательно, что сцена Молодежки в этом спектакле напоминает при определенном освещении тоннель, подземный переход, стены которого обложены плиткой, как в операционной…

Напоследок хочется еще привести слова российского переводчика Дона Нигро — Виктора Вебера, который так отзывается о «Звериных историях»: «Вряд ли кто из зрителей не узнает себя хотя бы в одном из персонажей. Пьеса потрясающая. По моему глубокому убеждению, у нее российская душа…»

Марина АРИНИНА

Фото Юрия КОРЧАГИНА