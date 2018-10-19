Жителям на радость

На прошлой неделе депутат городской Думы Краснодара Галина Качура приняла участие в нескольких мероприятиях. Одно из них — окружной праздник, посвященный 224-й годовщине образования станицы Пашковской.

Прошел он в сквере Казачьей Славы. Праздник прошел очень красочно, было и посвящение школьников в казаки, и концерт творческих коллективов ГДК «Пашковский», и торжественное награждение ценными подарками лучших людей округа. Это председатели ТОС: Наталья Камышева и Валентина Иванова, учителя школ, детских садов и многие другие.

На следующий день жители 16-го избирательного округа приняли участие в праздновании Покрова Пресвятой Богородицы. Праздник прошел в городском Доме культуры «Пашковский». Там же прошла и ярмарка, инициаторами которой выступили Союз пенсионеров Карасунского округа (председатель — Анна Ивановна Панасенко) и ветеранская организация «Первомайская» (председатель — Таисия Григорьевна Белая). Дети оформили выставки изделий ручной работы, которые они делают в кружках народных промыслов Дома культуры, а взрослые красиво украсили столы разными лакомствами, сладостями, солениями. Жители с большим удовольствием пробовали кубанский борщ, горячие пончики, вареники с картошкой, торты домашнего приготовления. Депутат Галина Качура вручила призы за лучшие и оригинальные блюда.

Затем вместе с советом ветеранской организации депутат посетила участника Великой Отечественной войны Галину Николаевну Вшивцеву, которой в этот день исполнилось 95 лет. Она пашковская знаменитость. Память отличная, таблеток не принимает и обливается холодной водой. Галина Николаевна поет, танцует, рассказывает басни, читает стихи и стареть не собирается.

Галина Качура постоянно заботится о ветеранах, следит за их жизнью, бытом, поддерживает их. И в этот день она передала Галине Николаевне огромный пирог, материальную помощь и, конечно же, поздравление с юбилеем от президента.

Галина Николаевна поблагодарила Галину Качура и ветеранскую организацию «Первомайская» за внимание, которое они оказали ей, и пригласила всех на свой столетний юбилей.

Вечером культурная программа была продолжена, и ветераны 16-го избирательного округа отправились в театр «Премьера» на премьеру концерта «Голоса. Forever», где смогли насладиться роскошными костюмами и оригинальными танцевальными и вокальными композициями в исполнении артистов балета и солистов шоу-театра. Все получили огромный заряд положительной энергии.