Гособвинение доказало вину подсудимого

В Краснодаре вынесен приговор в отношении жителя Абинского района, совершившего разбойное нападение и убийство пенсионерки.

В Краснодарском краевом суде коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт по уголовному делу в отношении 25-летнего Виктора Майкона, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем), п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой с применением предметов, используемых в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего), п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба гражданину).

В суде установлено, что в начале июня 2017 года в дневное время суток Майкон залез в чужой автомобиль ВАЗ-21043, припаркованный возле двора домовладения, расположенного в станице Холмской Абинского района, из бардачка которого похитил 5,7 тыс. рублей.

Несколько дней спустя, в вечернее время суток, он с целью похитить чужое имущество проник во двор домовладения, также расположенного в станице Холмской, в котором проживала 78-летняя потерпевшая. Обыскав двор и не найдя ничего ценного, мужчина отключил электричество в доме, после чего постучался в дверь, представившись женщине соседом, и попросил стакан воды. Ничего не подозревавшая потерпевшая впустила его в дом, после чего мужчина нанес ей по голове не менее семи ударов молотком, от причинения которых наступила ее смерть на месте происшествия. После этого похитил из дома около 200 тысяч рублей и скрылся с места происшествия.

Несмотря на активное противодействие стороны защиты, государственный обвинитель прокуратуры края доказал виновность подсудимого в совершении инкриминируемых деяний.

Вердиктом присяжных заседателей Майкон признан не заслуживающим снисхождения.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя, тяжести совершенных преступлений назначил Майкону наказание в виде семнадцати лет и шести месяцев лишения свободы с ограничением свободы на два года. Основное наказание осужденному предстоит отбывать в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.