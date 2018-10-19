Выявлены факты подделок

Прокуратурой Тимашевского района при проведении проверки соблюдения законодательства в сфере страхового дела выявлены многочисленные нарушения.

Установлено, что страховые агенты оформляли поддельные диагностические карты технического осмотра автомобилей, на основании которых выдавались полисы ОСАГО.

По данным фактам прокуратурой района девять материалов проверок направлено в органы внутренних дел, по результатам рассмотрения которых возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов).

Кроме того, прокуратурой в ОМВД России по Тимашевскому району направлен материал в отношении индивидуального предпринимателя, который допустил передачу в единую автоматизированную информационную систему технического осмотра ложных сведений.

По материалам проверки в отношении индивидуального предпринимателя составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 3, 4 ст. 14.4.1 КоАП РФ (нарушение требований законодательства в области технического осмотра транспортных средств), которые направлены для рассмотрения в суд.

Ход и расследование уголовных дел находятся на контроле прокуратуры района.