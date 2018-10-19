Ответила за обман

В Краснодарском крае осужден застройщик, совершивший обман более 50 граждан на сумму более 78 миллионов рублей.

Центральный районный суд города Сочи Краснодарского края, согласившись с доказательствами, представленными государственным обвинителем, вынес приговор в отношении 43-летней жительницы города Омска.

Она признана виновной в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере) и п. «б» ч. 3 ст. 165 УК РФ (умышленное причинение имущественного ущерба иному владельцу имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, причинившее особо крупный ущерб).

В суде установлено, что она совместно с Олегом Ситниковым (ранее осужден к лишению свободы) не выполнила взятые на себя обязательства по строительству жилых домов на трех земельных участках, расположенных в Центральном районе г. Сочи по ул. Пасечная, с/т «Дружба», участок 59, ул. Лысая Гора, с/т «Железнодорожник», участок 26 и участок 29.

Не имея разрешения на строительство многоквартирных жилых домов, не оформив изменение целевого назначения земельных участков, а также не обладая заключениями государственной экспертизы, разрешающими строительство многоквартирных домов, они начали самовольно возводить дома на трех вышеуказанных земельных участках. При этом они привлекали денежные средства граждан, публично размещали в различных агентствах недвижимости города Сочи информацию о продаже квартир в многоквартирных жилых домах.

Проведенные по делу экспертизы подтвердили, что осужденная и Ситников потратили меньшую часть денежных средств, полученных от граждан, на строительство возведенных домов.

От их преступных действий пострадали 56 человек, в том числе жители Краснодарского края, Ставропольского края, республик Чувашия и Саха-Якутия, Саратовской, Свердловской, Томской областей, Санкт-Петербурга, Москвы и др. Сумма ущерба составила для каждого из них от 530 тысяч до 5 миллионов рублей.

Суд, с учетом мнения государственного обвинителя назначил наказание по совокупности преступлений в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

На имущество осужденной наложен арест.

Приговор не вступил в законную силу.