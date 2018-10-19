Земля и плодородие

Земледелие — это то, что сделало человека человеком. Когда он от примитивного собирательства перешел к возделыванию растений, прежде всего злаковых. А это в свою очередь потребовало изменить весь образ существования: перейти от кочевого к оседлому образу жизни. Строить прочные жилища, дороги, заняться астрономией, чтобы знать, когда сеять и убирать урожай, усвоить начатки математики и геометрии, без которых сложно было устраивать поля, строить ирригационные системы, вести учет урожая, торговых сделок и многое другое.

Причем урожаи в древних цивилизациях: Шумере, Египте, Китае, Индии — поражают воображение. Они не снились нынешним аграриям. По свидетельству древнегреческого историка Геродота, урожаи пшеницы в Шумере на орошаемых полях превышали двести центнеров. Стебли пшеницы были в рост человека, а колосья — размером с ладонь взрослого мужчины. Дошли до нас и свидетельства, что древние земледельцы выращивали ветвистую пшеницу, которая давала фантастические урожаи.

Орошение было основным фактором получения устойчивых урожаев, максимальной реализации потенциала продуктивности возделываемых растений. Но строго дозированным. Земледельцы вынуждены были заботиться о водопоглощающей, водоудерживающей и водопропускной способности почв и грунта. Этому способствовали быки, не наносящие ущерба почве, и соха — основное орудие механизированной обработки почвы. Можно присовокупить еще мотыгу — почвосберегающее орудие для поверхностной обработки поля. Земледелие было основано на обработке почвы без отвала.

Шумеры заметили, что урожайность со временем падает, и стали удобрять поля перемолотой и предварительно высушенной рыбой.

Шумерская цивилизация, так много добившаяся в астрономии, математике, письменности, культуре и литературе, внезапно исчезла. Почему — одна из загадок, над разрешением которой бьются исследователи многих стран. Было высказано много версий. Одна из последних — шумерская цивилизация, самая древняя на земле, исчезла из-за засоления полей.

Непонятно тогда, почему по этой же логике не исчезли до сих пор цивилизации на берегах великих китайских рек Ян Цзы и Хуан Хэ, на Брахмапутре, Ганге и Ниле, где в древние времена, как и в Шумере, использовали для орошения полей речную воду и по-прежнему выращивают злаковые, рис и овощи. Кстати, и в современных государствах Передней Азии — в Турции и Ираке по-прежнему с успехом тоже используют для орошения воды Тигра и Евфрата, которые использовали древние шумеры. Поэтому и последняя версия об исчезновении Шумера из-за засоления почв представляется не достаточно убедительной.

Убедительно другое. Нынешние урожаи в Междуречье Тигра и Евфрата не идут ни в какое сравнение с урожаями, которые получали древние шумеры.

Кажется, вода та же, технологии в основном те же, а урожайность падает. Ученые доказали, что убывание плодородия почв — закон природы. Для борьбы с убыванием плодородия люди придумали удобрения. Веками эту роль выполнял навоз крупного рогатого скота, или органические удобрения. Потом стали использовать минеральные удобрения: азот, калий, фосфор.

Они постепенно практически вытеснили органику с полей. Казалось, именно они решат навсегда проблему убывания плодородия. И здесь впереди планеты всей были американцы. Они постоянно увеличивали внесение минеральных удобрений и получали высокие урожаи, которые позволяли американским фермерам быть основными поставщиками пшеницы и кукурузы на мировой рынок.

И не сразу выяснилось, что эти успехи эфемерны. Технический прогресс может обернуться для человечества страшным злом. Оказалось, что минеральные удобрения не могут заменить органику, коровий и конский навоз. Именно на них тысячелетиями росли тучные хлеба, а не на химии. В том числе и на Кубани, где агрономы в унисон с учеными утверждали, что минеральные удобрения — панацея от низких урожаев. И призывали как можно больше вносить минеральных удобрений на поля. Правда, были те, кто призывал не увлекаться одной химией, а вносить наряду с минудобрениями и органику.

Но эти взгляды считались устаревшими. Помню, два десятка лет назад на одном из крупных краевых совещаний аграриев, где речь шла об увеличении урожайности полей и что для этого нужно делать, чтобы сравняться с фермерскими урожаями в Америке, Канаде, Дании или Голландии, тогдашний губернатор сказал: «Нужно больше вносить минеральных удобрений. Внесите сто тонн сложных химических удобрений на гектар — и получите сто центнеров зерна с гектара. У нас пока таких средств на покупку химии нет. Потому помолчим о стоцентнеровом урожае пшеницы».

По одежке, как говорится, нужно и протягивать ножки.

Пока кубанские аграрии увеличивали внесение на поля сложных химических удобрений и сокращали внесение органики, выяснилось, что злоупотребление химией вывело из сельскохозяйственного оборота в США более двух миллионов гектаров пахотных земель. Причина крылась в однобоком внесении на поля минеральных удобрений без органики.

Оказалось, что минеральные удобрения опускаются в нижний горизонт почв — в грунт и создают непроницаемый для водообмена каменный щит. И к тому же отравляют верхний слой почвы, которая становится непригодной для дальнейшего производства зерновых или овощей.

Для аграриев Кубани это серьезная проблема, поскольку некогда многочисленное поголовье крупного рогатого скота оказалось вырезанным. И в абсолютном большинстве хозяйств коров нет. А значит, нет и органики. Об этом может не беспокоиться разве что Юрий Хараман, мудрый руководитель крупного коллективного хозяйства «Знамя Ленина» в Щербиновском районе: он видел, что на языке коровы не только молоко, но и судьба полноценных урожаев. И потому сохранил в целости и сохранности крупное молочное животноводство, позволяющее каждый год производить десятки тысяч тонн навоза, который ежегодно вносится на поля наряду с минеральными удобрениями. Это позволяет хозяйству обогащать гумус и не позволяет почве уплотняться, быть высокопроводной для влаги и обеспечивать солидные урожаи. В этом ряду можно назвать еще одно крупное хозяйство — ООО «Успенский Агропромсоюз» (руководитель — Е. И. Туклинов), где количество коров превышает 800 голов, и на этом компания останавливаться не собирается. У хозяйства цель — довести молочное стадо до 1100 голов. А значит, здесь хватает и органики для удобрения полей. Чего не скажешь о большинстве других аграрных хозяйств Кубани, где как минимум нужно срочно возрождать фермы крупного рогато скота. А для этого нужны средства и время.

Поэтому сегодня из традиционных систем земледелия, в том числе на Кубани, практически нет ни одной, которая не вела бы к деградации почв.

Использование тяжелой техники, уплотняющей почву, усугубляет ситуацию. Уровень деградации почв такой, что селекция уже не успевает преодолевать падение урожайности путем создания более урожайных сортов.

Так, ставя задачу создать новый сорт, по уровню урожайности превышающий районированный стандарт на 10—15 процентов, селекционер в момент передачи сорта в ГСИ выполняет это условие, но уже через 5—6 лет это селекционное достижение дает тот же урожай по уровню, что давал стандарт в момент передачи нового сорта в ГСИ. Таков темп деградации почв в существующих ныне системах земледелия.

Что же нужно делать, чтобы почвы Кубани продолжали радовать нас урожаями? Многие специалисты считают, что необходимо переходить к органической системе земледелия. А для этого необходимо прежде всего убрать факторы перегрева почв на миллионах гектаров нашей зоны. Это значит оставить в покое стерню злаков после уборки. Максимальное количество соломы и других растительных остатков измельчать и использовать для мульчирования, а не для запашки в почву, что приходится наблюдать еще во многих хозяйствах. Необходимо максимально использовать эффективные микроорганизмы для обогащения почвы продуктами их жизнедеятельности и ускоренного размножения дождевых червей и других землероек.

В Горячем Ключе нашелся энтузиаст, который взялся за разведение японских червей. Несколько раз интересовался у него, как идет сбыт ноу-хау. И каждый раз слышал ответ: не шибко аграрии Кубани интересуются его экзотическими червями — отдают предпочтение, как и раньше, минудобрениям.

Доктор биологических наук Алексей Бурдун в своей монографии «Культурология и органическая система земледелия» рекомендует после уборки злаковых выращивать летний посев подсолнечника или гречихи или даже сорной растительности. Этот прием относится к корнеобороту, который должен состоять за лето из 3—4 корневых систем диких возделываемых растений. Корнеоборот со сменой корневых систем по Вильямсу ведет к формированию архитектоники почв, более совершенной и структурирующей почву в сравнении с пахотой, и полностью ее заменяет.

Имеющаяся в почве неразрушенная корневая система убранных растений под действием ферментов бактерий и ферментной плесени, считает Алексей Бурдун, разрушается без разрушения каналов в почве, созданных корнями. Это будущее, считает ученый, архитектоники почв. Для этого необходимо как можно дольше удерживать верхнюю часть растений в виде стерни при корневой системе.

Очень важно при этом сохранять как можно дольше стерню убранной предшествующей культуры и использовать эффективные микроорганизмы для запуска процессов структурирования почв и размножения дождевых червей.

Всё это вместе приведет к прорастанию семян сорной растительности, которую следует без обработки почвы орудиями уничтожить в фазе бутонизации гербицидом «Раундап». Стебли погибших растений распадутся под действием солнца и ветра и станут дополнительной пищей на поверхности почвы, что запустит процесс азотофикации на поверхности земли в зоне контакта воздуха с мульчей и почвой. Это дает почве водорастворимые азотные соединения, а образующаяся двуокись углерода растворится в росе и будет поглощена почвой. В свою очередь азотные соединения усилят продвижение фосфорной кислоты и других малоподвижных элементов питания растений, в том числе и тех из них, которые выпадают в течение года на поверхность почвы в виде аллювиальных осадков.

На этом и основан, как считает Бурдун, отказ в органической системе земледелия (ОСЗ) от применения минеральных удобрений. А сама ОСЗ, благодаря отказу от минеральных удобрений, стремительно завоевывает симпатии во всем мире. Во многих странах уже появились отделы в магазинах или даже магазины, где торгуют только продукцией ОСЗ. Она дороже стандартной, привычной, но люди согласны платить ради сохранения своего здоровья.

А что же минеральные удобрения? Они дают, считает ряд ученых, временную вспышку урожайности возделываемых культур, но в последующем ведут к быстрому истощению плодородия и заиливанию почв с последующим их опустыниванием.

В докладе Департамента природных ресурсов и государственного экологического контроля Краснодарского края о состоянии природопользования и об охране окружающей среды Краснодарского края в 2008 году отмечается, что в настоящее время фактическое состояние сельского хозяйства края характеризуется преимущественно экстенсивным развитием. Пахотные земли края в течение длительного времени эксплуатировались с интенсивным применением ядохимикатов, минеральных удобрений, использованием мощной, разрушающей структуру почв техники, несоблюдением севооборотов, в результате чего они быстро теряют свои уникальные свойства, в первую очередь — плодородие. Это позволило Н. Г. Малюге заявить, что Кубань утратила свои черноземы, а Ростовская область, Ставропольский и Краснодарский края устремились в пустыню. При сравнении плодородия почв, которое определялось в ходе обследования по трем последним периодам обследования, специалистами НИИ «Кубаньгипрозем» было установлено, что практически по всем разновидностям почв степной зоны края наблюдается тенденция к снижению содержания гумуса в пахотном горизонте, уменьшению мощности гумусового слоя, подкислению реакции почвенной среды. Параллельно ухудшаются водно-химические свойства почв, разрушается структура, в результате чего повышается их податливость эрозии и в конечном счете снижается эффективное плодородие почв.

В общем балансе увеличилась площадь земель с низким содержанием важнейших элементов питания растений. В целом по краю складывается отрицательный баланс питательных веществ.

Существующие системы земледелия односторонне ориентированы на получение максимальных урожаев и не выполняют основную свою функцию воспроизводства почвенного плодородия.

Для устранения негативных эрозионных процессов необходимо почвозащитное земледелие с созданием агроландшафтов, в которых функции саморегуляции и самовоспроизводства не будут перечеркнуты хозяйственной необходимостью. Агроландшафт тем лучше поддается саморегуляции, чем ближе его территориальная организация по своему разнообразию к морфологии природного ландшафта.

Необходимо оптимизировать нарушенное хозяйственной деятельностью человека соотношение между пашней, лугом, лесом, водой и другими элементами агроландшафта.

Для этого необходимо запахивать не более 70 процентов сельхозугодий — остальное уступить природе: лугу, озеру, речке, лесу. Экологии, которая предполагает сохранение разнообразия природы. Лучше всего для этого подходит система органического земледелия. О чем подробнее мы еще поговорим.

Виктор БОГДАНОВ