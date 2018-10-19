Шашки в строю

В Приморско-Ахтарске, на туристической базе отдыха «Лотос», прошло Первенство Краснодарского края по стоклеточным шашкам среди инвалидов по зрению.

Турнир организован при поддержке Государственного бюджетного учреждения Краснодарского края «Региональный центр спортивной подготовки» и Краевого общества слепых.

В спор за трофеи и путевки в финал Всероссийского фестиваля по русским шашкам среди инвалидов по зрению, который пройдет в городе Ярославле, вступили мужчины и женщины из городов и районов Краснодарского края: Краснодара, Гулькевичи, Курганинского, Тимашевского, Темрюкского, Северского, Славянского, Туапсинского, Усть-Лабинского и других районов.

Драматично складывались поединки в женском турнире. Накал держался до последнего тура, где встретились представительницы Краснодара Татьяна Какаурова и Марина Трембач из города Славянска-на-Кубани. Победу одержала Татьяна Какаурова и завоевала главный приз, на втором месте Марина Трембач город Славянска-на-Кубани, на третьем Анна Сюсюра из города Ейск.

У мужчин с первого тура лидерство захватил мастер спорта краснодарец Сергей Крайний, удержав его до окончания турнира. На втором месте — кандидат мастера спорта Владимир Бережецкий из города Армавира, на третьем — кандидат в мастера спорта из Краснодара Вячеслав Зюлковский.

Давид ШПЕРБЕР, главный судья соревнований, мастер спорта, заслуженный работник науки и образования, кандидат технических наук