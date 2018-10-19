Об изменении налоговой ставки НДС с 1 января 2019 года

Федеральная налоговая служба в связи с принятием Федерального закона от 03.08.2018 №303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах» (далее — Федеральный закон №303-ФЗ) сообщает следующее.

Статьей 47 Федерального закона от 22.05.2003 №54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» утверждены обязательные реквизиты кассового чека и бланка строгой отчетности (далее — БСО), к числу которых также относится налоговая ставка по налогу на добавленную стоимость (далее — НДС).

В соответствии с форматами фискальных документов, утвержденных приказом ФНС Росси от 21.03.2017 №ММВ-7-20/229@ «Об утверждении дополнительных реквизитов фискальных документов и форматов фискальных документов, обязательных к использованию», кассовый чек (БСО) и кассовый чек коррекции (БСО коррекции) должен содержать не менее одного из следующих реквизитов: «сумма НДС чека по ставке 18%» (тег 1102), «сумма НДС чека по ставке 10%» (тег 1103), «сумма расчета по чеку с НДС по ставке 0%» (тег 1104), «сумма расчета по чеку без НДС» (тег 1105), «сумма НДС чека по расч. ставке 18/118» (тег 1106), «сумма НДС чека по расч. ставке 10/110» (тег 1107).

Вместе с тем в соответствии с Федеральным законом №303-ФЗ с 1 января 2019 года в отношении товаров (работ, услуг), указанных в пункте 3 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации, налоговая ставка по НДС увеличена с 18% до 20%.

При этом Федеральным законом №303-ФЗ не предусмотрено какого-либо переходного периода (аналогичная позиция изложена в письме Минфина России от 06.08.2018 №03-07-05/55290).

В связи с указанным в целях приведения приказа ФНС России от 21.03.2017 №ММВ-7-20/229@ в соответствие с требованиями Федерального закона от 03.08.2018 №303-ФЗ подготовлен проект приказа, которым вносятся изменения в форматы фискальных документов, в том числе в реквизиты «сумма НДС чека по ставке 18%» (тег 1102) и «сумма НДС чека по расч. ставке 18/118» (тег 1106), и государственная регистрация которого запланирована на IV квартал 2018 года.

Таким образом, после государственной регистрации Минюстом России и вступления в силу вышеуказанного проекта приказа, но не ранее 1 января 2019 года в кассовом чеке (БСО) и кассовом чеке коррекции (БСО коррекции) ставка НДС должна быть указана в размере 20% или 20/120, а также расчет соответствующей суммы должен быть произведен по ставке НДС 20% или, соответственно, по расчетной ставке 20/120.

Учитывая изложенное, пользователям необходимо заблаговременно установить к 1 января 2019 года соответствующие обновления в программном обеспечении своей контрольно-кассовой техники, которые обеспечат формирование фискального документа с действующей ставкой НДС при первом расчете с 1 января 2019 года.

ИФНС России №5 по г. Краснодару