Активисты ОНФ на Кубани выявили факты завышения объемов работ по проекту благоустройства

Эксперты Общероссийского народного фронта провели выездное мероприятие с целью контроля за выполнением работ по проекту «Формирование комфортной городской среды» в Краснодарском крае. В ходе мероприятия было охвачено семь муниципальных образований (десять населенных пунктов): Тимашевский, Брюховецкий, Приморско-Ахтарский, Кореновский, Динской, Апшеронский районы и город Горячий Ключ.

Проверка исполнения приоритетного проекта показала, что работы в муниципальных образованиях ведутся достаточно активно, но есть отставания по срокам и содержанию выполняемых работ.

Главной проблемой, которую отметили эксперты ОНФ, является тенденция к завышению показателей в отчетности по проекту «Формирование комфортной городской среды» перед краевым руководством. В этот список попали пять муниципальных образований, в которых проводилась проверка, за исключением Приморско-Ахтарского и Брюховецкого районов.

«Цель наших поездок – информирование как региональных властей, так и жителей нашего края о реальном положении вещей, складывающихся при осуществлении проекта «Формирование комфортной городской среды» в крае. Муниципальные образования склонны приукрашивать картину реализации программы на местах. Вызывает опасение, что подрядные организации не уложатся в срок исполнения контрактов. Пока погода способствует, хотелось бы большей активности в работе на объектах. Также наблюдается, что подрядные организации ленятся вывешивать паспорта объектов перед началом строительных работ», – прокомментировал член регионального штаба Народного фронта, модератор тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Дмитрий Ковтуненко.

Практически во всех проверенных муниципальных образованиях работы по проекту начались позже установленного срока, в сентябре-октябре, а в Апшеронском районе (Хадыженск) и Горячем Ключе (три дворовые территории) и вовсе не начинались.

Непростая ситуация складывается в Динском районе. При производстве работ второй очереди Комсомольского парка для прокладки кабельных линий произведен демонтаж тротуарной плитки (около 100 м) на центральной аллее, которую укладывали в 2017 г. в рамках реализации первой очереди проекта «Формирование комфортной городской среды», что приносит дополнительные расходы не только для муниципального образования, но и всего Краснодарского края.

Самым добросовестным районом оказался Приморско-Ахтарский, где работы идут в соответствии с графиком, а сквер Казачий в станице Бриньковской уже находится на завершающей стадии.

Активисты Общероссийского народного фронта продолжат контроль за исполнением федерального проекта и помогут выявить допущенные недостатки. На еженедельных совещаниях в краевой администрации эксперты ОНФ доведут до сведения результаты рейдов, проведенных в муниципальных образованиях по проекту «Формирование комфортной городской среды».