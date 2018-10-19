Приставы Кубани составили 43 протокола на представителей кредиторов

В 2018 году составлено 18 протоколов об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ (Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности) в отношении юридических лиц, внесенных в государственный реестр.

Общее количество протоколов, составленных работниками УФССП России по Краснодарскому краю с января по сентябрь 2018 года составило 43 протокола, что в 2,86 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (15 протоколов).

Больше всего протоколов – 24 – было составлено по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ. Еще 18 протоколов - по ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ. 1 протокол был составлен по ст. 19.7 КоАП РФ (Непредставление сведений (информации).

Отметим, что 35 протоколов по ч.1 ст. 14.57 КоАП РФ были составлены в отношении юридических лиц, 8 протоколов – в отношении физических лиц. Основные нарушения Закона № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» были выражены в превышении лимита взаимодействия с должниками и третьими лицами посредством смс-сообщений, либо телефонных переговоров; взаимодействием с третьими лицами без необходимого письменного согласия; некорректным содержанием сообщений, направляемых в адрес должника и третьих лиц, а также оказанием психологического давления на должника и иных лиц, унижение их чести и достоинства.

УФССП России по Краснодарскому краю напоминает, что в случае нарушений со стороны кредиторов и представляющих их лиц граждане могут обращаться в отдел ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, расположенный по адресу: 350063, г. Краснодар, ул. Старокубанская, д. 141, каб. 231/232; по электронной почте Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или по телефону консультационного центра 8(861) 262-74-14.