ГУП КК «Кубаньводкомплекс» завершило промывку резервуаров чистой воды на насосной станции в поселке Октябрьский Ленинградского района

В рамках мероприятий, направленных на улучшение качества предоставляемых услуг, специалисты ремонтно-эксплуатационного управления «Ейский групповой водопровод» ГУП Краснодарского края «Кубаньводкомплекс» выполнили промывку двух резервуаров чистой воды на насосной станции второго подъема, емкостью по две тысячи кубометров каждый.

Напомним, в апреле этого года планово-профилактические работы по промывке и дезинфекции были выполнены и на насосной станции третьего подъема в станице Староминская. Специалисты «Ейского группового водопровода» произвели промывку двух резервуаров чистой воды, емкостью по три тысячи кубометров каждый.

Своевременная промывка и качественная дезинфекция резервуаров чистой воды являются важной задачей эксплуатации системы водоснабжения как в целях улучшения водоснабжения потребителей, так и повышения качества подаваемой воды. Резервуары служат для хранения запасов воды и обеспечивают равномерные поступления в водопроводную сеть.

Очистка емкостей – это многоуровневый процесс, включающий в себя несколько этапов: слив воды, удаление отложений, скопившихся на дне и стенах, тщательная промывка водопроводной водой. Затем идет проверка качества и оценка состояния резервуаров после чистки, последний этап - обязательная дезинфекция, после чего резервуары наполняются водой и закрываются.

Воспользовавшись отключением подачи воды, были выполнены работы и на магистральном водоводе МВ-1 диаметром 800 мм. В четырех колодцах специалисты заменили аварийные трубы на стояках, к которым крепится вантузы для автоматического удаления воздуха, скапливающегося в верхних точках водопровода.

Оперативная и слаженная работа ремонтных бригад «Ейского группового водопровода» позволила выполнить работы на 4 часа быстрее намеченного срока. Уже к 2 часам ночи 17 октября давление в водопроводной сети было доведено до режимного.