В Краснодаре временно исполняющий обязанности начальника госпиталя МВД подозревается в присвоении денежных средств

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю по материалам, поступившим из УФСБ по краю, возбуждено уголовное дело в отношении временно исполняющего обязанности начальника ФКУЗ «Медико-санитарная часть МВД России по Краснодарскому краю» - врача, который обвиняется в присвоении вверенного имущества с использованием служебного положения (ч.3 ст.160 УК РФ).

По версии следствия, в июне и июле 2018 года мужчина, состоя в указанной должности, предоставил в бухгалтерию документацию для выплаты ему денежных средств за командировочные расходы, связанные с почти двухмесячным пребыванием в отеле в другом городе. При этом фактически он проживал в другом месте на безвозмездной основе. В результате врач присвоил свыше 80 тысяч рублей, причинив МВД России материальный ущерб на указанную сумму.

В настоящее время в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.