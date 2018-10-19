Руководитель следственного управления поздравил следователей-криминалистов с годовщиной образования службы

Руководитель следственного управления СК России по Краснодарскому краю Вадим Бугаенко поздравил следователей-криминалистов с профессиональным праздником - днем образования криминалистической службы.

Поздравляя коллег, руководитель управления отметил, что следователи-криминалисты всегда на передовой, это люди, готовые в любую минуту выдвинуться на место происшествия и работать в любых, порой весьма тяжелых, условиях. «В своей работе вы успешно оказываете практическую и методическую помощь следователям, не упуская из виду ни малейшей детали, участвуя в раскрытии преступлений и применяя на практике современные криминалистические методики» - отметил Вадим Бугаенко.

Сотрудники отдела криминалистики следственного управления своей ежедневной вдумчивой и скурпулезной работой доказывают ее эффективность, раскрывая тяжкие и особо тяжкие преступления, в том числе преступления, совершенные в условиях неочевидности. Вот и сегодня они в рабочей командировке, выполняя свой профессиональный долг.

Руководитель следственного управления пожелал коллегам профессиональных успехов, здоровья, удачи и надежного семейного тыла.

СУ СК РФ по Краснодарскому краю