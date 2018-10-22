В Сочи власти так и не подарили Дане Плужникову обещанную квартиру

Три года назад победителем шоу «Голос. Дети» стал Даня Плужников. На слепых прослушиваниях к талантливому исполнителю повернулся Дима Билан.

Наставник раскрыл в своем подопечном все скрытые возможности. В финале шоу за Плужникова переживала вся страна. В итоге мальчик с ограниченными возможностями здоровья стал победителем проекта.

На днях стало известно, что власти Сочи так и не вручили Плужникову ключи и документы от обещанной квартиры. По словам мамы мальчика, Ирины Афанасьевой, сначала это была однокомнатная квартира в новостройке в Центральном районе Сочи.

Семья очень образовалась подарку, ведь в их квартире хозяйничал грибок, такие условия были не очень подходящими для здоровья мальчика.

Семья поехала посмотреть квартиру на улице Пластунской. Но охрана их не пустила в строящийся дом. Затем чиновники пообещали, что заменят однокомнатную квартиру площадью 32 кв. м на двухкомнатную, чтобы мальчик мог там жить с папой и мамой.

- Ключ от квартиры и документы нам так и не дали, все застопорилось, - сообщила мама мальчика.

Сейчас женщина снимает однокомнатную квартиру в Москве, ведь Даня поступил в музыкальное училище в столице.

- Обидно ,что им сами от города Сочи пообещали квартиру и прозвучало это достаточно громко , так почему бы это обещание не выполнить !!!!!!!? .. когда так - то это совсем нечестно, - отметил Дима Билан в соцсети.