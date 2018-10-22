В Сочи молодой человек предстанет перед судом по обвинению в приготовлении к участию в деятельности террористической организации

Следственным отделом по Адлерскому району города Сочи СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении 18-летнего молодого человека, обвиняемого в приготовлении к участию в деятельности террористической организации (ч.1 ст.30, ч.2 ст.205.5 УК РФ).

По версии следствия, с марта по декабрь 2017 года молодой человек разрабатывал план, направленный на создание условий по выезду в Сирийскую Республику для вступления и участия в террористической организации «Исламское государство». Указанная организация в соответствии с решением Верховного Суда Российской Федерации признана террористической. Используя мобильный телефон, оснащенный доступом в Интернет, обвиняемый подписался на новостные каналы, посредством которых собрал информацию о маршруте следования до территории Сирийской Республики, списке необходимых вещей и предметов, прогнозе погоды и о возможных препятствиях. Также фигурант приобрел необходимые для обеспечения жизнедеятельности при следовании до Сирийской Республики вещи (продукты питания, лекарственные препараты, средства личной гигиены, одежду, холодное оружие) и выехал на попутном транспорте из города Москвы в Краснодарский край. 27 декабря 2017 года он прибыл в село Веселое Адлерского района города Сочи, где собирался незаконно пересечь границу между Российской Федерацией и Республикой Абхазия. Между тем, довести свой преступный умысел до конца ему не удалось, поскольку его дальнейшие действия были пресечены сотрудниками полиции.

Уголовное дело было возбуждено на основании материалов, предоставленных управлением ФСБ по краю.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.